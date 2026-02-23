Edizione n° 5985

Home // Cerignola // Cerignola, escalation di furti: l’assessora Cicolella invoca l’esercito a supporto delle forze dell’ordine

CERIGNOLA FURTI Cerignola, escalation di furti: l’assessora Cicolella invoca l’esercito a supporto delle forze dell’ordine

Colpiti negozi, edifici comunali e scuole, anche dell’infanzia. “Servono interventi straordinari”. Arrestato un uomo per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Cerignola, escalation di furti: l’assessora Cicolella invoca l’esercito a supporto delle forze dell’ordine

Teresa Cicolella

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – Negozi, edifici comunali e scuole, persino dell’infanzia: a Cerignola l’ondata di furti degli ultimi giorni ha acceso l’allarme sicurezza. Episodi ravvicinati che hanno spinto l’assessora comunale alla Sicurezza, Teresa Cicolella, a chiedere pubblicamente un rafforzamento immediato dei controlli, fino all’impiego dell’esercito a supporto delle forze dell’ordine.

La richiesta arriva sulla scia di quanto recentemente disposto per il quartiere Ferrovia di Foggia, dove è stato previsto l’intervento dei militari nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio. «I cittadini chiedono sicurezza», ha dichiarato Cicolella sui social, denunciando una situazione diventata ormai insostenibile. «Chi indossa una divisa merita rispetto. Chi sbaglia deve affrontare conseguenze certe».

Nel frattempo, un uomo è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto, sono stati disposti per lui i domiciliari. L’assessora ha espresso un ringraziamento alla Polizia di Stato per il tempestivo intervento nel centro cittadino, che ha consentito di bloccare il presunto responsabile. Tuttavia, resta aperto l’interrogativo sull’efficacia delle misure attuali. «È davvero un deterrente?» si chiede l’assessora, sottolineando come il susseguirsi dei furti stia alimentando preoccupazione e rabbia tra i residenti.

A cura di Giovanna Tambo.

LASCIA UN COMMENTO