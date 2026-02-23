Nuovo sviluppo nella vicenda dell’appalto per i servizi di pulizia, portierato e interventi logistici del Comune di Manfredonia. Con determinazione dirigenziale n. 460 del 23 febbraio 2026, il Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali ha preso atto della sentenza n. 178/2026 del TAR Puglia, che ha annullato in via definitiva la precedente aggiudicazione.

La procedura di gara, avviata nel 2023 tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, era stata oggetto di un articolato contenzioso amministrativo tra la prima e la seconda classificata. Dopo una prima esclusione per presunta incongruità dell’offerta economica, la società inizialmente prima graduata era stata riammessa in seguito a una sentenza del TAR e successivamente destinataria di aggiudicazione definitiva.

Con la decisione pubblicata il 9 febbraio 2026, il Tribunale amministrativo ha però annullato l’aggiudicazione definitiva disposta nel 2025, accogliendo il ricorso presentato dalla seconda classificata. In esecuzione della pronuncia, il dirigente ha revocato la determinazione n. 332 del 21 febbraio 2025, disposto l’esclusione della società precedentemente aggiudicataria e avviato la riaggiudicazione provvisoria in favore della seconda classificata, con un’offerta pari a 3.212.095,77 euro.

Il provvedimento precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventerà efficace solo dopo la verifica di congruità e l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L’atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

La vicenda evidenzia la complessità delle procedure di gara pubblica e il ruolo centrale del giudice amministrativo nel garantire la correttezza delle procedure e la tutela della concorrenza.