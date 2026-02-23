Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Comune Manfredonia. Servizi di pulizia e portierato, il TAR annulla l’aggiudicazione: nuova aggiudicazione provvisoria

PULIZIA PORTIERATO Comune Manfredonia. Servizi di pulizia e portierato, il TAR annulla l’aggiudicazione: nuova aggiudicazione provvisoria

La procedura di gara, avviata nel 2023 tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, era stata oggetto di un articolato contenzioso amministrativo

LEGGI ANCHE //  Appalto pulizie a Manfredonia, il TAR annulla l’aggiudicazione a Gruppo Meridiano srl: “Costo del lavoro sottostimato”
Manfredonia. Cittadinanza onoraria e Laurentino d'oro: approvato il nuovo regolamento

LOGO COMUNE MANFREDONIA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Nuovo sviluppo nella vicenda dell’appalto per i servizi di pulizia, portierato e interventi logistici del Comune di Manfredonia. Con determinazione dirigenziale n. 460 del 23 febbraio 2026, il Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali ha preso atto della sentenza n. 178/2026 del TAR Puglia, che ha annullato in via definitiva la precedente aggiudicazione.

La procedura di gara, avviata nel 2023 tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, era stata oggetto di un articolato contenzioso amministrativo tra la prima e la seconda classificata. Dopo una prima esclusione per presunta incongruità dell’offerta economica, la società inizialmente prima graduata era stata riammessa in seguito a una sentenza del TAR e successivamente destinataria di aggiudicazione definitiva.

Con la decisione pubblicata il 9 febbraio 2026, il Tribunale amministrativo ha però annullato l’aggiudicazione definitiva disposta nel 2025, accogliendo il ricorso presentato dalla seconda classificata. In esecuzione della pronuncia, il dirigente ha revocato la determinazione n. 332 del 21 febbraio 2025, disposto l’esclusione della società precedentemente aggiudicataria e avviato la riaggiudicazione provvisoria in favore della seconda classificata, con un’offerta pari a 3.212.095,77 euro.

Il provvedimento precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventerà efficace solo dopo la verifica di congruità e l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L’atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

La vicenda evidenzia la complessità delle procedure di gara pubblica e il ruolo centrale del giudice amministrativo nel garantire la correttezza delle procedure e la tutela della concorrenza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO