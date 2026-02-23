Vittoria pesante per la JR Pallacanestro Molfetta che, davanti al proprio pubblico, supera 71-69 la Tucson Angel Manfredonia al termine di una gara intensa e decisa negli ultimi istanti. Per i sipontini resta l’amaro in bocca dopo una prova altalenante, segnata da scarsa continuità offensiva e da diversi errori nei momenti decisivi.

Avvio sprint Manfredonia, poi la rimonta dei padroni di casa

L’inizio della partita è tutto di marca biancoazzurra. Dopo sei minuti la Tucson Angel scappa sul 16-6 grazie a un attacco fluido e a un approccio deciso. Negli ultimi minuti del primo quarto, però, la gara cambia volto: Molfetta piazza un break importante, ribalta l’inerzia e chiude avanti 20-18.

Nel secondo periodo i padroni di casa aumentano ritmo e intensità, mentre Manfredonia perde lucidità nella costruzione dei tiri e fatica a trovare continuità su entrambi i lati del campo. All’intervallo lungo il tabellone segna 38-31 per i locali. Dopo la pausa la Tucson Angel rientra in campo con un atteggiamento diverso. L’intensità cresce e la partita torna in equilibrio: il terzo quarto si chiude sul 53-52, lasciando tutto aperto in vista degli ultimi dieci minuti.

Il quarto periodo è combattuto punto a punto. A 10 secondi dalla sirena Manfredonia trova il sorpasso (68-69) grazie a una rimessa ben eseguita che porta a un canestro con fallo aggiuntivo. Il libero supplementare, però, non entra, lasciando la gara ancora in bilico.

Sull’azione successiva un fallo nella metà campo offensiva manda in lunetta Totagiancaspro, freddo nel segnare il sorpasso (70-69). Dopo l’ultimo time-out chiamato dalla panchina sipontina, gli ospiti non riescono a trovare il canestro decisivo. Un ulteriore fallo a meno di un secondo dalla fine riporta ancora Totagiancaspro ai liberi per il definitivo 71-69, tra qualche protesta per la direzione arbitrale.

Le statistiche raccontano bene le difficoltà offensive di Manfredonia:

5/18 da tre punti

17/39 da due

20/38 ai tiri liberi

Numeri che pesano nell’economia della gara, soprattutto considerando gli errori dalla lunetta e alcune scelte affrettate nei possessi chiave del finale.

Tabellini

JR Pallacanestro Molfetta

Petruzzella 4, Patimo 2, Gadaleta M.S. 9, De Giosa 2, Lasorsa 10, Minervini 2, Totagiancaspro 17, Dalbis 7, Gadaleta M., Rosselli 18, Altomare.

Tucson Angel Manfredonia

Stankowski 13, Carmone 7, Ciociola F. 22, Prencipe G., Ba 3, Vuovolo 7, Grasso 10, Guerra, Marzulli 7, Bottalico, Piemontese.