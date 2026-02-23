Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

NAPOLI ACCOLTELLA // Napoli, parolacce per un rigore negato: la moglie accoltella il marito per un malinteso
23 Febbraio 2026 - ore  10:42

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Europa Verde Capitanata a Roma per “Visione Comune”: «Il cambiamento parte dai territori»

"VISIONE COMUNE" EV Europa Verde Capitanata a Roma per “Visione Comune”: «Il cambiamento parte dai territori»

Delegazione della provincia di Foggia alla due giorni nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra dedicata al governo locale

Europa Verde Capitanata a Roma per “Visione Comune”: «Il cambiamento parte dai territori»

Europa Verde Capitanata a Roma per “Visione Comune”: «Il cambiamento parte dai territori»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Due giornate di confronto, lavoro e progettualità per costruire un’alternativa politica partendo dalle città e dai territori. Anche la Capitanata ha preso parte all’iniziativa “Visione Comune”, promossa dall’Alleanza Verdi e Sinistra nella capitale, con una delegazione di Europa Verde proveniente dalla provincia di Foggia.

L’appuntamento nazionale ha riunito centinaia di amministratrici, amministratori e referenti territoriali da tutta Italia con l’obiettivo di condividere esperienze amministrative, buone pratiche e idee per il governo locale, in un percorso che punta a costruire il cambiamento a partire dalle comunità.

La delegazione della Capitanata

A rappresentare Europa Verde del territorio foggiano erano presenti Innocenza Starace, co-portavoce di Europa Verde Capitanata, Alessandro Scolozzi, co-portavoce di Europa Verde Foggia, e Alfredo De Luca, consigliere comunale a Manfredonia.

Una presenza che, spiegano i rappresentanti locali del movimento, ha avuto l’obiettivo di portare nel dibattito nazionale le istanze della Daunia e le sfide che il territorio sta affrontando.

«Essere a Roma per Visione Comune non è stato solo un dovere politico, ma un vero bisogno», dichiarano Innocenza Starace e Alessandro Scolozzi. «La Capitanata vive sfide importanti: dal consumo di suolo alla carenza di verde urbano, fino alla necessità di accelerare la transizione ecologica. Confrontarci con amministratori che condividono valori e obiettivi ci ha dato energia e strumenti concreti».

Il contributo dei territori al dibattito nazionale

Secondo quanto evidenziato durante la due giorni romana, il confronto tra esperienze locali rappresenta un elemento centrale per costruire politiche efficaci a livello nazionale.

«Portare la voce di Manfredonia in un contesto nazionale è fondamentale», ha sottolineato De Luca. «Nei gruppi di lavoro ho potuto constatare quanto le esperienze locali siano preziose per definire una visione complessiva. Il lavoro che svolgiamo nei consigli comunali si rafforza proprio grazie al confronto con chi condivide lo stesso impegno civico». Per Europa Verde Capitanata, appuntamenti come “Visione Comune” rappresentano momenti fondamentali per rafforzare una rete politica che punta a crescere attraverso la collaborazione tra territori.

La delegazione foggiana torna dall’incontro di Roma con l’intenzione di continuare a lavorare sui temi ambientali, sociali e urbani, con la convinzione che il cambiamento delle città non possa arrivare dall’alto ma debba nascere direttamente dalle comunità locali e dalle amministrazioni del territorio.

1 commenti su "Europa Verde Capitanata a Roma per “Visione Comune”: «Il cambiamento parte dai territori»"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO