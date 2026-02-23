Europa Verde Capitanata a Roma per “Visione Comune”: «Il cambiamento parte dai territori»

Due giornate di confronto, lavoro e progettualità per costruire un’alternativa politica partendo dalle città e dai territori. Anche la Capitanata ha preso parte all’iniziativa “Visione Comune”, promossa dall’Alleanza Verdi e Sinistra nella capitale, con una delegazione di Europa Verde proveniente dalla provincia di Foggia.

L’appuntamento nazionale ha riunito centinaia di amministratrici, amministratori e referenti territoriali da tutta Italia con l’obiettivo di condividere esperienze amministrative, buone pratiche e idee per il governo locale, in un percorso che punta a costruire il cambiamento a partire dalle comunità.

La delegazione della Capitanata

A rappresentare Europa Verde del territorio foggiano erano presenti Innocenza Starace, co-portavoce di Europa Verde Capitanata, Alessandro Scolozzi, co-portavoce di Europa Verde Foggia, e Alfredo De Luca, consigliere comunale a Manfredonia.

Una presenza che, spiegano i rappresentanti locali del movimento, ha avuto l’obiettivo di portare nel dibattito nazionale le istanze della Daunia e le sfide che il territorio sta affrontando.

«Essere a Roma per Visione Comune non è stato solo un dovere politico, ma un vero bisogno», dichiarano Innocenza Starace e Alessandro Scolozzi. «La Capitanata vive sfide importanti: dal consumo di suolo alla carenza di verde urbano, fino alla necessità di accelerare la transizione ecologica. Confrontarci con amministratori che condividono valori e obiettivi ci ha dato energia e strumenti concreti».

Il contributo dei territori al dibattito nazionale

Secondo quanto evidenziato durante la due giorni romana, il confronto tra esperienze locali rappresenta un elemento centrale per costruire politiche efficaci a livello nazionale.

«Portare la voce di Manfredonia in un contesto nazionale è fondamentale», ha sottolineato De Luca. «Nei gruppi di lavoro ho potuto constatare quanto le esperienze locali siano preziose per definire una visione complessiva. Il lavoro che svolgiamo nei consigli comunali si rafforza proprio grazie al confronto con chi condivide lo stesso impegno civico». Per Europa Verde Capitanata, appuntamenti come “Visione Comune” rappresentano momenti fondamentali per rafforzare una rete politica che punta a crescere attraverso la collaborazione tra territori.

La delegazione foggiana torna dall’incontro di Roma con l’intenzione di continuare a lavorare sui temi ambientali, sociali e urbani, con la convinzione che il cambiamento delle città non possa arrivare dall’alto ma debba nascere direttamente dalle comunità locali e dalle amministrazioni del territorio.