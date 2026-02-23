Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

NAPOLI ACCOLTELLA // Napoli, parolacce per un rigore negato: la moglie accoltella il marito per un malinteso
23 Febbraio 2026 - ore  10:42

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Festival dell’Ambiente a Cerignola: 55.000 tappi per un maxi-murales partecipativo

INIZIATIVA Festival dell’Ambiente a Cerignola: 55.000 tappi per un maxi-murales partecipativo

Il cuore del festival sarà un maxi-murales partecipativo realizzato interamente con tappi di plastica recuperati

Festival dell’Ambiente a Cerignola: 55.000 tappi per un maxi-murales partecipativo

ph CerignolaViva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cerignola // Il Duomo //

CERIGNOLA (FG) – Il comune di Cerignola lancia il Festival dell’Ambiente, un evento dedicato alla sostenibilità, alla musica e al futuro del pianeta, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza nella creazione di una bellezza collettiva.

Il cuore del festival sarà un maxi-murales partecipativo realizzato interamente con tappi di plastica recuperati. Quello che di solito finisce nel sacco della differenziata diventerà un’esplosione di colori e un simbolo di rinascita urbana.

L’artista venezuelano Oscar Olivares, noto per grandi murales realizzati con tappi, spiega: «Per realizzarlo servono 55.000 tappi in plastica. Ogni tappo rappresenta una persona, una famiglia, un bambino o una scuola. Invito tutti a iniziare a raccoglierli e a diventare parte di quest’opera. Ringrazio l’assessore all’Ambiente Enzo Sforza per rendere possibile questo progetto».

La raccolta è già iniziata: ogni tappo conta, che sia di acqua, bibite, latte o detersivi. I cittadini possono contribuire seguendo pochi semplici passaggi:

  • Raccogli: conserva tutti i tappi in plastica (PE-HD e PP).
  • Pulisci: una sciacquata veloce per garantire l’igiene del murales.
  • Dividi (facoltativo): separare i tappi per colore può aiutare nella realizzazione dell’opera.
  • Consegna: i punti di raccolta saranno comunicati a breve dal comune.

Un’iniziativa che unisce arte, partecipazione e sostenibilità, trasformando materiali di scarto in un messaggio collettivo di responsabilità ambientale e rinascita urbana.

Lo riporta CerignolaViva.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO