Festival dell’Ambiente a Cerignola: 55.000 tappi per un maxi-murales partecipativo

CERIGNOLA (FG) – Il comune di Cerignola lancia il Festival dell’Ambiente, un evento dedicato alla sostenibilità, alla musica e al futuro del pianeta, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza nella creazione di una bellezza collettiva.
Il cuore del festival sarà un maxi-murales partecipativo realizzato interamente con tappi di plastica recuperati. Quello che di solito finisce nel sacco della differenziata diventerà un’esplosione di colori e un simbolo di rinascita urbana.
L’artista venezuelano Oscar Olivares, noto per grandi murales realizzati con tappi, spiega: «Per realizzarlo servono 55.000 tappi in plastica. Ogni tappo rappresenta una persona, una famiglia, un bambino o una scuola. Invito tutti a iniziare a raccoglierli e a diventare parte di quest’opera. Ringrazio l’assessore all’Ambiente Enzo Sforza per rendere possibile questo progetto».
La raccolta è già iniziata: ogni tappo conta, che sia di acqua, bibite, latte o detersivi. I cittadini possono contribuire seguendo pochi semplici passaggi:
- Raccogli: conserva tutti i tappi in plastica (PE-HD e PP).
- Pulisci: una sciacquata veloce per garantire l’igiene del murales.
- Dividi (facoltativo): separare i tappi per colore può aiutare nella realizzazione dell’opera.
- Consegna: i punti di raccolta saranno comunicati a breve dal comune.
Un’iniziativa che unisce arte, partecipazione e sostenibilità, trasformando materiali di scarto in un messaggio collettivo di responsabilità ambientale e rinascita urbana.
Lo riporta CerignolaViva.it