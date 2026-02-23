Edizione n° 5985

Home // Foggia // Foggia, guida senza assicurazione e patente. Angiola (Cambia): “Da mesi conduciamo una battaglia senza quartiere”

FOGGIA GUIDA Foggia, guida senza assicurazione e patente. Angiola (Cambia): “Da mesi conduciamo una battaglia senza quartiere”

Il consigliere comunale e segretario provinciale di Cambia, Nunzio Angiola, ribadisce l’impegno del movimento per la sicurezza stradale

Foggia, guida senza assicurazione e patente. Angiola (Cambia): "Da mesi conduciamo una battaglia senza quartiere"

Nunzio Angiola (PH ENZO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Il consigliere comunale e segretario provinciale di Cambia, Nunzio Angiola, ribadisce l’impegno del movimento per la sicurezza stradale: “Da mesi conduciamo una battaglia senza quartiere, dalle Zone 30 ai monopattini elettrici fuori controllo, passando per il rifacimento delle strisce pedonali e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Ma oggi diciamo chiaramente che non basta”.

Cambia apre quindi una nuova fase della sua azione: tolleranza zero verso chi circola senza assicurazione RCA e chi guida senza patente o con patente revocata. I dati ufficiali, relativi a gennaio, parlano chiaro: su circa 400 controlli della Polizia Locale, 34 veicoli erano privi di assicurazione e 5 conducenti guidavano senza patente o con patente revocata. Tuttavia, il numero reale dei veicoli irregolari è probabilmente molto più alto.

Nel 2025, a Foggia, si sono registrati 836 incidenti stradali, di cui 460 con feriti, 9 mortali e 31 con omissione di soccorso. Angiola sottolinea che chi guida senza assicurazione ha spesso un incentivo a fuggire dopo un sinistro, aumentando i rischi per le vittime. Molti incidenti, inoltre, non vengono denunciati e non entrano nelle statistiche ufficiali.

Il messaggio di Cambia è chiaro: chi guida senza assicurazione o patente viola consapevolmente le regole civili, mettendo in pericolo pedoni, anziani, bambini e ciclisti. Per questo il movimento chiede controlli continui e sistematici, applicazione rigorosa delle sanzioni e sequestro immediato dei veicoli.

Angiola conclude: “Cambia è dalla parte di chi rispetta le regole e vuole strade sicure. Non arretriamo, non barattiamo vite umane con voti”.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO