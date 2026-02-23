Foggia, il Campo Croci Nord diventa simbolo di sport, legalità e rinascita per il quartiere Candelaro

FOGGIA – Non solo un impianto sportivo polivalente, ma un presidio di socialità, legalità e speranza per l’intero quartiere Candelaro. È stato presentato ufficialmente il nuovo Campo “Croci Nord”, struttura dotata di campo da calcio a 11, tensostruttura, campo da tennis e padel.

All’inaugurazione hanno partecipato la sindaca Maria Aida Episcopo, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti della FIGC e una delegazione del Foggia Calcio.

La prima cittadina ha sottolineato il valore simbolico dell’opera, definendola un luogo di aggregazione destinato a diventare punto di riferimento per diverse generazioni. L’assessore allo Sport Di Molfetta ha evidenziato l’importanza dell’impianto per la crescita dei giovani e la diffusione dei valori sportivi.

La struttura è già utilizzata dalle società cittadine, dal Foggia Calcio alle associazioni sportive locali.

L’apertura del Campo Croci Nord rappresenta un segnale concreto di investimento sul territorio e sulla coesione sociale.