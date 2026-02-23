Edizione n° 5986

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l'ambiente: "Non ci arrendiamo. Uniti fino all'ultimo respiro"
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Foggia // Foggia, il Campo Croci Nord diventa simbolo di sport, legalità e rinascita per il quartiere Candelaro

CROCI NORD Foggia, il Campo Croci Nord diventa simbolo di sport, legalità e rinascita per il quartiere Candelaro

La struttura è già utilizzata dalle società cittadine, dal Foggia Calcio alle associazioni sportive locali.

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Foggia // Note di Brasini //

FOGGIA – Non solo un impianto sportivo polivalente, ma un presidio di socialità, legalità e speranza per l’intero quartiere Candelaro. È stato presentato ufficialmente il nuovo Campo “Croci Nord”, struttura dotata di campo da calcio a 11, tensostruttura, campo da tennis e padel. 

All’inaugurazione hanno partecipato la sindaca Maria Aida Episcopo, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti della FIGC e una delegazione del Foggia Calcio. 

La prima cittadina ha sottolineato il valore simbolico dell’opera, definendola un luogo di aggregazione destinato a diventare punto di riferimento per diverse generazioni. L’assessore allo Sport Di Molfetta ha evidenziato l’importanza dell’impianto per la crescita dei giovani e la diffusione dei valori sportivi.

La struttura è già utilizzata dalle società cittadine, dal Foggia Calcio alle associazioni sportive locali.

L’apertura del Campo Croci Nord rappresenta un segnale concreto di investimento sul territorio e sulla coesione sociale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"L'emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano." Eckhart Tolle

