Il Foggia esce sconfitto per 3-1 dalla trasferta di Crotone, al termine di una gara che aveva visto i rossoneri partire con il piede giusto grazie al vantaggio iniziale. Una rimonta subita che lascia amarezza e interrogativi, in un momento delicato della stagione. A poche ore dal match, il presidente Casillo ha affidato ai social un lungo messaggio rivolto alla squadra, ai tifosi e all’intero ambiente rossonero.

Il numero uno del club non ha nascosto la delusione per il risultato: il rientro dalla Calabria, ha ammesso, “non è stato dei migliori”. Tuttavia, dopo una notte di riflessione e dopo aver ascoltato giudizi e critiche, la parola d’ordine è una sola: ripartire.

“Anche di chi è passato da qui soltanto per interesse, e non per amore di questi colori”, ha sottolineato Casillo, evidenziando come le difficoltà fossero in parte preventivabili. “Sapevamo che sarebbe stato complesso. Forse non fino a questo punto. Ma arrendersi non è nella nostra natura”.

Un passaggio che richiama il senso di appartenenza e la cultura del lavoro delle famiglie alla guida del club: “Non appartiene a due famiglie che hanno fatto del lavoro costante e della dedizione il proprio stile di vita. Non appartiene ai tifosi del Foggia”. Parole che suonano come un appello all’orgoglio collettivo, in un momento in cui la classifica e le prestazioni impongono una reazione immediata.

Il presidente ha poi affrontato anche il tema delle scelte societarie e dei cambiamenti effettuati nel corso della stagione: “C’è chi parla di mancanza di equilibrio. Può darsi. Ma se non avessimo cambiato nulla, chi avrebbe potuto garantirci un esito diverso? Ormai è inutile voltarsi indietro”. Una presa di posizione netta, con cui Casillo rivendica la volontà di intervenire per provare a invertire la rotta.

La chiusura del messaggio è un invito alla compattezza: “Abbiamo agito come fanno i veri imprenditori: credendo in ciò che fanno e assumendosi ogni responsabilità. Perché chi agisce può anche sbagliare, solo chi resta fermo non sbaglia mai. Ora, più che mai, l’unione deve fare la forza. Non abbiamo alternative. Saranno mesi difficili, ma ne usciremo. Ne sono convinto. Fino all’ultimo respiro”.

Un messaggio chiaro alla piazza rossonera: il momento è complicato, ma la resa non è contemplata. Il Foggia è chiamato a trasformare la delusione di Crotone in energia per il futuro, con l’obiettivo di ritrovare risultati e serenità in un finale di stagione che si preannuncia tutt’altro che semplice. Lo riporta tuttomercatoweb.com.