Domani sera, Rai 5 trasmetterà alle 21.20 il film Ti mangio il cuore, potente esordio cinematografico della popstar Elodie nei panni di protagonista di un dramma intenso, diretto dal regista pugliese Pippo Mezzapesa. Girato in bianco e nero, Ti mangio il cuore non è solo un noir di mafia, ma un racconto viscerale di passione proibita, vendetta e destino in una terra segnata da leggi antiche e violenze senza fine: la Puglia del Gargano.

Nel film, basato sull’omonimo romanzo-inchiesta dei giornalisti Carlo Bonini e Giuliano Foschini e presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 79, si intrecciano realtà e immaginazione in un affresco crudo di una criminalità poco conosciuta ma spietata.

Al centro della storia c’è Marilena, interpretata da Elodie, figura ispirata alla vera pentita di mafia Rosa Di Fiore, prima donna a rompere l’omertà nel Gargano e a collaborare con la giustizia.

Marilena si trova intrappolata in un destino di sangue quando Andrea, figlio prediletto di un boss rivale, se ne innamora. Una relazione simile a un moderno Romeo e Giulietta che scuote l’equilibrio fragile tra due clan ­– i Malatesta e i Camporeale – che sembravano avere raggiunto una tregua, ma che ora rischiano un’escalation di violenza.

Accanto ai due giovani, il cast alterna volti noti del cinema italiano, tra cui Michele Placido e Tommaso Ragno, che arricchiscono la narrazione con interpretazioni dure e intense, specchio di un mondo in cui la legge del più forte governa ogni gesto.

Esteticamente, la scelta del bianco e nero non è casuale: sottolinea un contrasto netto tra amore e morte, luce e ombra, facendo del film un’opera visivamente estrema e poetica allo stesso tempo. La colonna sonora – con il brano Proiettili (ti mangio il cuore) interpretato da Elodie e Joan Thiele – ha conquistato anche un David di Donatello per la migliore canzone originale, a conferma della forte componente emotiva dell’opera.

Per gli amanti del cinema d’autore e delle storie italiane che guardano in faccia la realtà, Ti mangio il cuore è un appuntamento da non perdere domani sera su Rai 5 alle 21.20.