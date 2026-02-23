Parte oggi, 23 febbraio 2026, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028. Queste graduatorie, suddivise per fascia, tipo di posto e provincia, sono utilizzate dal Ministero dell’Istruzione per assegnare le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle scuole statali. Il posizionamento dipende dal punteggio complessivo, calcolato in base ai titoli e ai servizi svolti, e ogni variazione può influire sulla posizione finale.

Date importanti per la domanda

La finestra per l’invio della domanda si apre oggi alle ore 12 e si chiude il 16 marzo 2026 alle 23:59. Oltre questo termine non sarà possibile modificare o inviare la domanda e le scelte effettuate saranno valide per l’intero biennio.

Chi deve presentare la domanda

Devono presentare l’istanza:

chi si inserisce per la prima volta nelle Gps per una o più classi di concorso o posti;

chi aggiorna la propria posizione per nuovi titoli o servizi maturati;

chi richiede il trasferimento di provincia;

chi intende confermare la propria permanenza nelle graduatorie del biennio precedente.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere compilata esclusivamente online tramite la procedura guidata disponibile nella sezione “Graduatorie Provinciali per le Supplenze” su Istanze OnLine. Dopo l’accesso con le credenziali, è possibile inserire o aggiornare dati relativi a titoli, servizi e scelta della provincia, verificare le informazioni e inoltrare la domanda entro i termini stabiliti.

Prime e seconde fasce

Prima fascia : riservata a chi possiede abilitazione per l’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, personale educativo e specializzazione per il sostegno.

: riservata a chi possiede abilitazione per l’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, personale educativo e specializzazione per il sostegno. Seconda fascia: per aspiranti non abilitati o non specializzati, inclusi studenti universitari con determinati crediti formativi per Scienze della Formazione Primaria.

Dettagli specifici

Scuola dell’infanzia e primaria : prima fascia per chi possiede un titolo abilitante (laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma magistrale fino all’anno 2001/2002, titoli esteri riconosciuti). Seconda fascia per studenti universitari al terzo anno o oltre con CFU minimi richiesti.

: prima fascia per chi possiede un titolo abilitante (laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma magistrale fino all’anno 2001/2002, titoli esteri riconosciuti). Seconda fascia per studenti universitari al terzo anno o oltre con CFU minimi richiesti. Educazione motoria nella primaria: prima fascia per docenti abilitati, seconda fascia per laureati coerenti con l’insegnamento (LM-67, LM-68, LM-47 o titoli equiparati).

Consigli utili

Per presentare correttamente la domanda è fondamentale preparare tutta la documentazione: diplomi, certificati, attestati, contratti di supplenza, dichiarazioni di servizio e consultare le nuove tabelle di valutazione. È utile pianificare le opportunità valutando anche province meno richieste e seguire guide, Faq e aggiornamenti sui canali ufficiali del Ministero.

Lo riporta tg24.sky.it.