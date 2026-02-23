Edizione n° 5986

Home // Cronaca // 'Ha ucciso 3 gatti e tentato di sopprimere altri 5', medico indagato in Puglia

OMICIDIO GATTI ‘Ha ucciso 3 gatti e tentato di sopprimere altri 5’, medico indagato in Puglia

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno preso in esame diversi episodi di presunti maltrattamenti e uccisioni di animali avvenuti in città nell’arco di due anni

'Ha ucciso 3 gatti e tentato di sopprimere altri 5', medico indagato in Puglia

'Ha ucciso 3 gatti e tentato di sopprimere altri 5', medico indagato in Puglia - PH ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

BRINDISI – 23 febbraio 2026 – Avrebbe ucciso tre gatti e tentato di sopprimerne altri cinque tra il 2023 e il 2025. Con queste accuse un medico 51enne di Brindisi, Cristian Luca Ghezzani, è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno preso in esame diversi episodi di presunti maltrattamenti e uccisioni di animali avvenuti in città nell’arco di due anni. Fondamentali per l’attività investigativa sarebbero state le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati a controllo delle colonie feline urbane, che avrebbero consentito di ricostruire gli spostamenti dell’indagato e la dinamica dei singoli episodi.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, in cinque casi l’uccisione degli animali non si sarebbe consumata per cause indipendenti dalla volontà dell’uomo.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato una gabbia-trappola, un bastone e un girabacchino, strumenti che – secondo l’ipotesi accusatoria – sarebbero stati utilizzati per catturare e colpire gli animali.

Ulteriori riscontri sarebbero arrivati dalle analisi effettuate da un consulente tecnico incaricato dalla Procura: all’interno della gabbia, sul bastone e nell’autovettura in uso al 51enne sarebbero state rinvenute tracce di sangue e peli riconducibili a gatti.

L’avviso di conclusione delle indagini rappresenta un atto che precede l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. La posizione dell’indagato resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Lo riporta l’Ansa Puglia.

LASCIA UN COMMENTO