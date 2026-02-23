Il futuro della sicurezza globale visto da Monaco. In dialogo con il Col. Maurizio Lannes

Presidente della Sezione UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Germania-Baviera

La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (MSC) non è solo il più importante forum mondiale sulla politica di sicurezza, ma anche il termometro che misura la febbre del mondo. In un momento di trasformazioni epocali — tra il cambio della guardia a Washington, la crisi industriale tedesca e i conflitti alle porte dell’Europa — la 62ª edizione al Bayerischer Hof ha segnato la fine di un’era e l’inizio di una nuova, complessa realtà transatlantica.

A raccontarci il dietro le quinte di questo “G7 della Difesa” è il Colonnello Maurizio Lannes, Presidente della Sezione UNUCI Germania-Baviera, che ha vissuto i lavori dall’interno dei palazzi del potere bavarese.

D: Colonnello, quest’anno ha partecipato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (MSC) in una veste particolare. Ci racconta l’atmosfera che si respirava nelle varie sale conferenze all’interno del Bayerischer Hof?

R: È stata un’esperienza esaltante. Per la prima volta dopo anni sono stato invitato come ospite ai “side event”, i lavori che si svolgono parallelamente alla conferenza principale riservata ai Capi di Stato. Le immagini televisive non rendono appieno l’idea: per ragioni di sicurezza siamo separati dai leader e seguiamo i discorsi su maxi-schermi. Tuttavia, il clima era elettrico, soprattutto in attesa di figure come il Segretario di Stato Marco Rubio, il Cancelliere Friedrich Merz e il Presidente Emmanuel Macron.

D: Ha avuto modo di confrontarsi direttamente con figure di spicco della difesa internazionale. Quali sono stati i momenti più significativi?

R: Ho avuto il piacere di parlare con il Generale Carsten Breuer, Capo di Stato Maggiore della Difesa tedesca e candidato alla guida della NATO. È stato un incontro cordiale, durante il quale ho ricevuto sinceri complimenti per la professionalità dei nostri contingenti italiani all’estero.

Inoltre, ho avuto l’opportunità di porre una domanda direttamente a Hillary Clinton durante una delle sue conferenze. Le ho chiesto chiarimenti su una sua dichiarazione relativa all’immigrazione illegale negli Stati Uniti, domandando come mai un tema così critico sia emerso con tale forza nel dibattito pubblico solo in tempi recenti.

La sua analisi è stata onesta: ha ammesso che si tratta di un problema storico per gli USA, ma ha evidenziato una grave mancanza di lungimiranza da parte delle democrazie occidentali. Secondo Clinton, l’Occidente non ha saputo prevedere le reali conseguenze sociali di flussi migratori incontrollati, tra cui — dato oggi allarmante — l’improvvisa e violenta ondata di antisemitismo che sta scuotendo le nostre società.

D: Passando ai contenuti politici, si parla molto di un cambiamento nell’alleanza transatlantica. Qual è la sua sensazione dopo aver ascoltato i vari interventi?

R: La mia sensazione, purtroppo, è che l’alleanza per come l’abbiamo conosciuta dal 1945 stia cambiando radicalmente. La convergenza di valori e visioni sull’ordine internazionale sta venendo meno. Marco Rubio ha tenuto un discorso molto applaudito, dai toni solenni e conciliatori rispetto al suo predecessore Vance, ma la sostanza politica non cambia: gli Stati Uniti puntano su sovranità, controllo dei confini e una riforma profonda dell’ordine mondiale.

D: A proposito di Rubio, le sue parole sull’economia europea sono state piuttosto forti. Cosa ha colpito la platea?

R: Rubio ha scosso la sala affermando che la deindustrializzazione europea non è stata un destino inevitabile, ma una scelta consapevole legata a un certo progetto economico che, in nome del liberismo, ha privato le nazioni della loro forza produttiva. Tuttavia, ha concluso con un’apertura fiduciosa verso l’Europa, definendoci “gli alleati più cari”. È stato un momento di grande commozione e di rinnovato ottimismo che ha spezzato il senso di scontatezza iniziale.

D: E per quanto riguarda il conflitto in Ucraina? Ci sono state aperture concrete?

R: Su questo punto Rubio è rimasto più vago. Ha utilizzato una metafora: la buona notizia è che le parti hanno iniziato a confrontarsi e si stanno avvicinando; la cattiva è che il lavoro da fare è ancora lunghissimo.

D: Il Cancelliere Merz ha toccato il tema della crisi economica tedesca. Come si collegano questi scenari internazionali alla nostra realtà locale, ad esempio nel Gargano?

R: Può sembrare paradossale, ma ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza impatta direttamente su di noi. Merz ha ammesso che crisi e deindustrializzazione sono errori gravi che pesano sul PIL. Se l’Europa soffre, soffre anche la piccola realtà del Gargano. Non possiamo restare inerti: prima comprendiamo che le cose devono cambiare, prima potremo ricostruire una speranza per i nostri figli.

D: Qual è, in conclusione, il messaggio che riporta a casa da questa esperienza?

R: Che l’Italia deve tornare a essere un attore primario e proattivo, capace di salvaguardare i propri interessi nazionali in modo pacifico, come suggerito dallo stesso Rubio. Ma soprattutto, invito i cittadini a superare la “pigrizia mentale”. Non dobbiamo delegare ad altri le discussioni su sicurezza ed economia: dobbiamo tornare a essere parte attiva della società attraverso il dibattito pubblico.

Il profilo

La carriera di Maurizio Lannes non è quella di un ufficiale qualunque. Nato a San Severo nel 1967, ha costruito un percorso che unisce un’elevata esperienza tecnico-operativa a ruoli di vertice presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica e lo Stato Maggiore della Difesa.

Entrato nel Corpo di Commissariato dell’Aeronautica Militare nel 1990, ha diretto il Centro di Prima Accoglienza Immigrati di Bari durante la crisi umanitaria dei rifugiati dal Kosovo (1999). Successivamente è stato Ufficiale di Collegamento della Missione Italiana in Kosovo-Albania (KFOR) nel 2000.

È stato impegnato in missioni complesse come “Enduring Freedom” in Afghanistan (2002) e in Africa Orientale, a Gibuti e in Somalia (2014), dove si è occupato delle relazioni diplomatico-militari nell’ambito degli accordi tecnici di cooperazione internazionale.

Nel 2023 ha operato in Spagna nell’ambito dell’operazione EU NAVFOR contro la pirateria marittima, in qualità di Legal Advisor.

Ha ricoperto diversi incarichi in ambito NATO, tra cui presso l’Agenzia di sviluppo del Programma Eurofighter a Monaco di Baviera, maturando un’esperienza in cui aspetti legali, operativi e diplomatici si sono costantemente intrecciati.

In Italia, tra il 2015 e il 2023, ha ricoperto incarichi di vertice negli uffici generali dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ha conseguito un master in Economia, geopolitica e organizzazioni internazionali.

Esperto di diritto penale militare e diritto internazionale umanitario, ha insegnato discipline giuridiche presso l’Accademia Aeronautica e altri istituti e scuole militari. Colonnello della riserva dal 2024, è attualmente in servizio presso il Programma europeo Galileo.

È Presidente della Sezione UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Germania-Baviera.