Il prof. Andrea Bissanti, nato a Manfredonia e residente a Milano, ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza civile della città lombarda, in segno di apprezzamento e stima da parte dei milanesi. Il riconoscimento celebra non solo il centenario di vita, ma anche una carriera lunga e operosa, accompagnata dagli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Bissanti si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli Federico II e ha completato la sua formazione in Malattie del Tubo Digerente, del Sangue e del Ricambio, Medicina del Lavoro e Igiene e Direzione Ospedaliera, con esperienze accademiche anche a Pavia. Ha ricoperto ruoli importanti in ambito clinico e universitario ed è stato attivo nel Rotary.

Per Manfredonia, il riconoscimento assume un valore speciale: la vita di Bissanti attraversa un intero secolo di storia italiana. Nei suoi ricordi emergono immagini nitide della città negli anni Trenta e del dopoguerra, dai primi impianti idrici, come la fontana della Villa Comunale donata dal padre Vincenzo nel 1929, ai dettagli quotidiani della vita urbana: le prime pompe di benzina, i bambini con pantaloncini rattoppati, le classi elementari all’interno del castello con servizi igienici all’aperto, e i lumi ad acetilene sul molo di levante.

Bissanti ricorda anche le tradizioni legate al mare e al lavoro dei pescatori, come le reti tinte con cortecce di pino in Piazza Diomede, e le piccole abitudini quotidiane come l’uso della sabbia per asciugare l’inchiostro all’Ufficio Postale. Questi episodi raccontano una quotidianità vissuta con impegno, resilienza e curiosità, valori che hanno segnato la sua vita.

L’Ambrogino d’Oro conferma il legame tra Manfredonia e i suoi figli che, pur vivendo lontano, continuano a portare con sé le radici della propria città. Questo riconoscimento celebra non solo un traguardo anagrafico, ma una vita dedicata alla professione, alla cultura e alla comunità.

Lo riporta su Facebook, Maria Teresa Valente.