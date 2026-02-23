Edizione n° 5985

Home // Cronaca // Inizio difficile per Pazienza al Foggia: “L’espulsione ci ha condizionati”

PAZIENZA FOGGIA Inizio difficile per Pazienza al Foggia: “L’espulsione ci ha condizionati”

Nel primo tempo la squadra è stata brava, ma abbiamo gestito male il risultato e il possesso palla. Le difficoltà maggiori arrivavano dalle situazioni di gioco create dagli avversari, soprattutto sulle corsie laterali"

Inizio difficile per Pazienza al Foggia: “L’espulsione ci ha condizionati”

Foggia, mister Pazienza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

Michele Pazienza, nuovo tecnico del Foggia, ha commentato la sconfitta contro il Crotone: “Nel primo tempo la squadra è stata brava, ma abbiamo gestito male il risultato e il possesso palla. Le difficoltà maggiori arrivavano dalle situazioni di gioco create dagli avversari, soprattutto sulle corsie laterali. Per questo ho effettuato dei cambi: mi sono ritrovato a difendere con gli attaccanti esterni e ho cercato soluzioni per respirare nella loro metà campo. Ho preferito difendere con giocatori di ruolo”.

Pazienza ha aggiunto: “L’avvio del secondo tempo era positivo, poi è arrivata l’espulsione, che ci ha penalizzato, perché subito dopo abbiamo subito il gol. Dobbiamo lavorare sui dettagli e sulla capacità di anticipare il pericolo, così da evitare episodi come quello che è successo in campo”.

Lo riporta tuttopotenza.com.

