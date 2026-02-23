Manfredonia, Consiglio Comunale il 27 febbraio: in discussione IMU, IRPEF e bilancio 2026-2028

MANFREDONIA – È stato convocato per giovedì 27 febbraio 2026 alle ore 15:00 il Consiglio Comunale di Manfredonia. La seduta si terrà presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico e prevede un ordine del giorno particolarmente rilevante per la programmazione economico-finanziaria dell’Ente.

I punti all’ordine del giorno

Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 65 del regolamento comunale – per il referendum confermativo del 22-23 marzo 2026; Determinazione dei valori indicativi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’annualità 2026, in applicazione dell’art. 14 del regolamento comunale IUC;

Applicazione dell’art. 172, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000, riguardante aree e fabbricati da destinare a residenza e attività produttive e terziarie, con determinazione del prezzo di cessione;

Conferma dell’addizionale comunale IRPEF per il 2026;

Conferma delle tariffe TARI deliberate nel 2025, per il ciclo di programmazione 2026-2028 (annualità 2026), con provvedimento ponte;

Approvazione delle aliquote IMU 2026 e del relativo prospetto;

Esame e approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026-2028 e del Bilancio di previsione 2026-2028.

Focus su tributi e bilancio

La seduta assume particolare importanza per le decisioni relative ai principali tributi comunali – IMU, TARI e addizionale IRPEF – oltre che per l’approvazione degli strumenti fondamentali di pianificazione finanziaria del triennio 2026-2028.

L’approvazione del bilancio di previsione e della NADUP rappresenta infatti un passaggio cruciale per definire le linee strategiche e operative dell’amministrazione comunale nei prossimi tre anni.

Il Consiglio Comunale sarà aperto secondo le modalità previste dal regolamento vigente.