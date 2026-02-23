Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

NAPOLI ACCOLTELLA // Napoli, parolacce per un rigore negato: la moglie accoltella il marito per un malinteso
23 Febbraio 2026 - ore  10:42

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, convegno sulla riforma della giustizia: “Le ragioni del Sì” il 2 marzo al LUC

DI PIETRO MANFREDONIA Manfredonia, convegno sulla riforma della giustizia: “Le ragioni del Sì” il 2 marzo al LUC

L’appuntamento si inserisce nel dibattito nazionale sulla riforma e mira ad approfondire contenuti, obiettivi e prospettive del percorso di cambiamento del sistema giudiziario italiano.

Antonio Di Pietro: 'Onore e rispetto per l'avvocato Spazzali'

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Si terrà lunedì 2 marzo 2026, alle ore 18.30, presso il LUC “Peppino Impastato” di Manfredonia, il convegno dal titolo “Le ragioni del Sì”, un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia promosso dal Comitato Sì Riforma Manfredonia.

L’appuntamento si inserisce nel dibattito nazionale sulla riforma e mira ad approfondire contenuti, obiettivi e prospettive del percorso di cambiamento del sistema giudiziario italiano.

I relatori

Ad aprire il confronto saranno figure di rilievo del panorama giuridico e istituzionale:

On. Avv. Antonio Di Pietro, co-fondatore del Comitato “Sì”

Avv. Claudia Eccher, componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Avv. Eustachio Agricola, componente del Comitato territoriale per il Sì

A moderare l’incontro sarà il dott. Francesco Pesante, direttore de L’Immediato.

Previsti inoltre i saluti istituzionali dell’avv. Cristiano Romani, coordinatore del Comitato Sì Referendum Manfredonia.

L’iniziativa punta a offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento e confronto diretto sui contenuti della riforma, in un momento particolarmente significativo per il sistema giudiziario italiano.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

1 commenti su "Manfredonia, convegno sulla riforma della giustizia: “Le ragioni del Sì” il 2 marzo al LUC"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO