MANFREDONIA – Si terrà lunedì 2 marzo 2026, alle ore 18.30, presso il LUC “Peppino Impastato” di Manfredonia, il convegno dal titolo “Le ragioni del Sì”, un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia promosso dal Comitato Sì Riforma Manfredonia.
L’appuntamento si inserisce nel dibattito nazionale sulla riforma e mira ad approfondire contenuti, obiettivi e prospettive del percorso di cambiamento del sistema giudiziario italiano.
I relatori
Ad aprire il confronto saranno figure di rilievo del panorama giuridico e istituzionale:
On. Avv. Antonio Di Pietro, co-fondatore del Comitato “Sì”
Avv. Claudia Eccher, componente del Consiglio Superiore della Magistratura
Avv. Eustachio Agricola, componente del Comitato territoriale per il Sì
A moderare l’incontro sarà il dott. Francesco Pesante, direttore de L’Immediato.
Previsti inoltre i saluti istituzionali dell’avv. Cristiano Romani, coordinatore del Comitato Sì Referendum Manfredonia.
L’iniziativa punta a offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento e confronto diretto sui contenuti della riforma, in un momento particolarmente significativo per il sistema giudiziario italiano.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
1 commenti su "Manfredonia, convegno sulla riforma della giustizia: “Le ragioni del Sì” il 2 marzo al LUC"
Un personaggio costruito non ha spina dorsale e va come vanno le bandiere in base al vento che soffia