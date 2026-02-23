Manfredonia, dopo il Carnevale scoppia l’allarme sicurezza: “Risse legate ad alcol e droga. Servono regole sulla movida”

MANFREDONIA – Si è chiusa da pochi giorni la 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, “un evento che ha coinvolto ancora una volta le energie positive della nostra comunità”. Ma alle immagini di festa si sono affiancati episodi che riaccendono la discussione sulla sicurezza in città: risse e tensioni, finite anche sul tavolo della Prefettura.

A parlare è il sindaco Domenico La Marca, che collega apertamente gli episodi di violenza a due fenomeni precisi: abuso di alcol e diffusione di droghe tra i giovani. “Dietro quelle risse – dobbiamo dircelo – c’è l’abuso di alcol, dietro quelle risse c’è la diffusione di droghe tra i nostri giovani: sono due grossi problemi di cui dobbiamo prendere coscienza”, ha dichiarato.

“Ne ho già parlato in Prefettura. Più controlli, ma pochi vigili”

Il primo cittadino chiarisce che non si tratta di eventi isolati o “recenti”: “Ne ho già parlato in Prefettura”, spiegando che negli ultimi mesi si è registrata una maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nei fine settimana, “per i controlli”. Tuttavia, avverte, le regole funzionano solo se vengono rispettate e fatte rispettare.

E qui entra in gioco un nodo strutturale: la carenza di personale della polizia locale. “Dobbiamo prendere atto che abbiamo pochi agenti di polizia locale. Stiamo lavorando per aumentare il numero degli agenti”, sottolinea La Marca.

L’appello alle famiglie: “Aspettiamoli quando rientrano”

Il sindaco amplia poi il discorso, chiamando in causa la responsabilità degli adulti. “Come famiglie, come genitori siamo chiamati, siamo interpellati”, afferma, invitando a non sottovalutare segnali di disagio o comportamenti a rischio.

“Quando la sera rientrano, aspettiamoli. Vediamo in che condizione arrivano i nostri figli e se c’è bisogno, se vediamo che qualcosa non va, chiediamo aiuto, facciamoci aiutare o interveniamo”.

Per La Marca la sicurezza non può essere delegata solo alle divise: “Non riguarda solamente le forze dell’ordine. La sicurezza è un bene comune che va costruito con la responsabilità soprattutto di noi adulti: famiglie, scuola, titolari dei locali”.

Movida e “discoteca a cielo aperto”: stop a nuove ordinanze sul suono

Nel mirino anche alcune situazioni legate alla movida. “Ci sono alcuni spazi che possono diventare gabbie pericolose se facciamo discoteca a cielo aperto, senza alcuna autorizzazione ma soprattutto senza alcuna precauzione”, avverte.

Da qui una scelta politica netta: “Da sindaco ho già comunicato ai consiglieri che non farò altra ordinanza relativamente alla diffusione sonora, se prima non viene fatto un regolamento che disciplini in maniera responsabile la movida”.

“Nelle prossime settimane interverremo sulla vendita di alcol”

Sul fronte delle misure, La Marca anticipa un intervento che potrebbe incidere direttamente sulle abitudini serali: “Penso che nelle prossime settimane interverremo per quanto riguarda la vendita dell’alcol”.

Una linea che il sindaco motiva anche con parole dal peso personale: “L’ultima cosa che un sindaco, che un padre vuole è piangere un figlio”.