Home // Manfredonia // Manfredonia, emendamenti al Bilancio 2026-2028: la Giunta prende atto, ma i pareri tecnici sono sfavorevoli

BILANCIO COMUNE MF Manfredonia, emendamenti al Bilancio 2026-2028: la Giunta prende atto, ma i pareri tecnici sono sfavorevoli

Dalla valutazione effettuata emerge che le proposte emendative inciderebbero su somme già parzialmente impegnate

PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA - PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia, riunita il 23 febbraio 2026, ha esaminato gli emendamenti al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, formalizzando la propria posizione con la deliberazione n. 52. L’atto, dichiarato immediatamente eseguibile, prende atto delle proposte emendative presentate dai consiglieri comunali Fabio Di Bari e Ugo Galli, trasmesse via PEC il 17 febbraio scorso e protocollate al numero 10801.

Il provvedimento si inserisce nell’iter di approvazione del bilancio previsionale, già avviato con la deliberazione di Giunta n. 37 del 6 febbraio 2026, con cui era stato approvato lo schema di bilancio 2026-2028 e relativi allegati. Successivamente, lo schema era stato depositato e comunicato ai consiglieri comunali secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità. Gli emendamenti presentati, pur riferendosi a capitoli di spesa ritenuti in parte inconferenti sotto il profilo tecnico, sono stati sottoposti ad istruttoria da parte dei dirigenti responsabili dei servizi competenti, con riferimento alle missioni e ai programmi interessati. Le risultanze dell’analisi tecnica e contabile sono state riportate nelle schede allegate alla deliberazione.

Dalla valutazione effettuata emerge che le proposte emendative inciderebbero su somme già parzialmente impegnate e determinerebbero uno squilibrio di bilancio. In tal senso si sono espressi sia il responsabile del servizio finanziario sia l’Organo di revisione, entrambi con parere non favorevole.

Nel dettaglio, il parere tecnico e quello contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali risultano sfavorevoli, evidenziando che le somme oggetto di emendamento risultano parzialmente impegnate e che le modifiche proposte inciderebbero sugli equilibri finanziari. 

