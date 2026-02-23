Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

23 Febbraio 2026 - ore  10:42

23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Manfredonia. Smontaggio tribune del Carnevale, cittadini segnalano: "Verificare il rispetto delle misure di sicurezza"

MANFREDONIA SMONTAGGIO SICUREZZA Manfredonia. Smontaggio tribune del Carnevale, cittadini segnalano: “Verificare il rispetto delle misure di sicurezza”

Dopo la conclusione del Carnevale di Manfredonia, alcune immagini inviate alla redazione mostrano le operazioni di smontaggio delle strutture

Manfredonia. Smontaggio tribune del Carnevale, cittadini segnalano: “Verificare il rispetto delle misure di sicurezza”

Manfredonia. Smontaggio tribune del Carnevale, cittadini segnalano: “Verificare il rispetto delle misure di sicurezza”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Manfredonia

A poche ore dalla conclusione del Carnevale di Manfredonia, alcuni cittadini hanno contattato StatoQuotidiano per segnalare presunte criticità durante le operazioni di smontaggio delle impalcature e delle tribune utilizzate per la manifestazione.

Le immagini inviate alla redazione mostrano operatori impegnati nelle attività di smontaggio delle strutture metalliche installate per l’evento, in un contesto urbano e in prossimità della viabilità cittadina. Secondo quanto riferito dai segnalanti, durante alcune fasi dei lavori non sarebbe stato sempre evidente l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o di adeguate delimitazioni dell’area.

Si precisa in ogni modo come le immagini rappresentano un momento specifico delle operazioni e potrebbero non restituire l’intero contesto organizzativo e tecnico dell’intervento.

La segnalazione dei cittadini riguarda in particolare: la corretta delimitazione e segnalazione dell’area di lavoro; l’eventuale utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale; la presenza di un responsabile o preposto alla sicurezza durante le operazioni.

Nel rispetto dei principi di completezza, correttezza e continenza espressiva, la redazione riporta la segnalazione senza formulare giudizi o attribuire responsabilità, auspicando che gli enti competenti possano eventualmente verificare la regolarità delle attività svolte, trattandosi di operazioni connesse a una manifestazione pubblica di rilievo per la città.

StatoQuotidiano resta a disposizione per pubblicare eventuali chiarimenti da parte dell’impresa incaricata, degli organizzatori o delle autorità competenti, precisando che l’obiettivo della segnalazione è esclusivamente quello di richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici, a tutela degli operatori e della collettività.

