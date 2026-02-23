Manfredonia. Smontaggio tribune del Carnevale, cittadini segnalano: “Verificare il rispetto delle misure di sicurezza”

A poche ore dalla conclusione del Carnevale di Manfredonia, alcuni cittadini hanno contattato StatoQuotidiano per segnalare presunte criticità durante le operazioni di smontaggio delle impalcature e delle tribune utilizzate per la manifestazione.

Le immagini inviate alla redazione mostrano operatori impegnati nelle attività di smontaggio delle strutture metalliche installate per l’evento, in un contesto urbano e in prossimità della viabilità cittadina. Secondo quanto riferito dai segnalanti, durante alcune fasi dei lavori non sarebbe stato sempre evidente l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o di adeguate delimitazioni dell’area.

Si precisa in ogni modo come le immagini rappresentano un momento specifico delle operazioni e potrebbero non restituire l’intero contesto organizzativo e tecnico dell’intervento.

La segnalazione dei cittadini riguarda in particolare: la corretta delimitazione e segnalazione dell’area di lavoro; l’eventuale utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale; la presenza di un responsabile o preposto alla sicurezza durante le operazioni.

Nel rispetto dei principi di completezza, correttezza e continenza espressiva, la redazione riporta la segnalazione senza formulare giudizi o attribuire responsabilità, auspicando che gli enti competenti possano eventualmente verificare la regolarità delle attività svolte, trattandosi di operazioni connesse a una manifestazione pubblica di rilievo per la città.

StatoQuotidiano resta a disposizione per pubblicare eventuali chiarimenti da parte dell’impresa incaricata, degli organizzatori o delle autorità competenti, precisando che l’obiettivo della segnalazione è esclusivamente quello di richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici, a tutela degli operatori e della collettività.