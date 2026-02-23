Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia. Via Vittorio Alfieri, revocata l’ordinanza di sgombero dopo l’incendio: verifiche statiche positive

INCENDIO VIA ALFIERI Manfredonia. Via Vittorio Alfieri, revocata l’ordinanza di sgombero dopo l’incendio: verifiche statiche positive

L’ordinanza originaria aveva disposto l’immediato sgombero dell’appartamento interessato dall’incendio e dell’unità immobiliare sovrastante

Paura a Manfredonia, appartamento in fiamme in via Alfieri: intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO VIDEO)

Appartamento in fiamme in via Alfieri: intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO VIDEO) PH STATOQUOTIDIANO.IT - 20.11.2025

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Revocata l’ordinanza sindacale di sgombero emessa a seguito dell’incendio che, lo scorso 20 novembre 2025, aveva interessato un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Vittorio Alfieri, civico 5, a Manfredonia. Con ordinanza n. 11 del 23 febbraio 2026, il Sindaco ha disposto la revoca del precedente provvedimento n. 55/2025, a seguito della documentazione tecnica prodotta dal proprietario dell’immobile.

L’ordinanza originaria aveva disposto l’immediato sgombero dell’appartamento interessato dall’incendio e dell’unità immobiliare sovrastante, vietando l’accesso a chiunque, salvo personale autorizzato per operazioni di messa in sicurezza e verifica statica.

Inoltre, era stato imposto al proprietario dell’immobile danneggiato l’obbligo di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei materiali compromessi, nonché ai condomini la messa in sicurezza dell’edificio entro termini stabiliti.

A seguito dell’istanza presentata dal proprietario, e della successiva trasmissione di documentazione tecnica e certificazioni, l’Amministrazione ha preso atto dell’avvenuto completamento delle verifiche statiche e delle operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali danneggiati.

Determinante, ai fini della revoca, la relazione stragiudiziale redatta dall’ingegnere incaricato, nella quale si attesta che l’immobile non presenta pericoli di crollo né criticità sotto il profilo della sicurezza statica generale.

La relazione evidenzia che la capacità di resistenza residua rientra nei limiti normativi e che non sussistono motivi tecnici ostativi alla regolare ripresa delle funzioni dell’immobile, fatta salva la necessità di interventi di ripristino. Sulla base di tali elementi, il Sindaco ha disposto la revoca dell’ordinanza di sgombero, specificando tuttavia che l’esecuzione delle opere di ripristino resta subordinata alla presentazione del relativo titolo edilizio presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. Nel provvedimento si richiama inoltre la responsabilità del professionista incaricato, quale soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi del codice penale, con l’avvertenza che eventuali dichiarazioni mendaci comportano responsabilità penali e amministrative. Restano salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni di altri enti competenti. Avverso l’ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La revoca segna dunque la conclusione della fase emergenziale seguita all’incendio, consentendo l’avvio degli interventi di ripristino nel rispetto delle procedure edilizie previste dalla normativa vigente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO