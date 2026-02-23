Revocata l’ordinanza sindacale di sgombero emessa a seguito dell’incendio che, lo scorso 20 novembre 2025, aveva interessato un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Vittorio Alfieri, civico 5, a Manfredonia. Con ordinanza n. 11 del 23 febbraio 2026, il Sindaco ha disposto la revoca del precedente provvedimento n. 55/2025, a seguito della documentazione tecnica prodotta dal proprietario dell’immobile.

L’ordinanza originaria aveva disposto l’immediato sgombero dell’appartamento interessato dall’incendio e dell’unità immobiliare sovrastante, vietando l’accesso a chiunque, salvo personale autorizzato per operazioni di messa in sicurezza e verifica statica.

Inoltre, era stato imposto al proprietario dell’immobile danneggiato l’obbligo di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei materiali compromessi, nonché ai condomini la messa in sicurezza dell’edificio entro termini stabiliti.

A seguito dell’istanza presentata dal proprietario, e della successiva trasmissione di documentazione tecnica e certificazioni, l’Amministrazione ha preso atto dell’avvenuto completamento delle verifiche statiche e delle operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali danneggiati.

Determinante, ai fini della revoca, la relazione stragiudiziale redatta dall’ingegnere incaricato, nella quale si attesta che l’immobile non presenta pericoli di crollo né criticità sotto il profilo della sicurezza statica generale.

La relazione evidenzia che la capacità di resistenza residua rientra nei limiti normativi e che non sussistono motivi tecnici ostativi alla regolare ripresa delle funzioni dell’immobile, fatta salva la necessità di interventi di ripristino. Sulla base di tali elementi, il Sindaco ha disposto la revoca dell’ordinanza di sgombero, specificando tuttavia che l’esecuzione delle opere di ripristino resta subordinata alla presentazione del relativo titolo edilizio presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. Nel provvedimento si richiama inoltre la responsabilità del professionista incaricato, quale soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi del codice penale, con l’avvertenza che eventuali dichiarazioni mendaci comportano responsabilità penali e amministrative. Restano salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni di altri enti competenti. Avverso l’ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La revoca segna dunque la conclusione della fase emergenziale seguita all’incendio, consentendo l’avvio degli interventi di ripristino nel rispetto delle procedure edilizie previste dalla normativa vigente.