MarketingFest 2026 torna a Manfredonia: due giorni dedicati a marketing, innovazione e connessioni professionali

MARKETINGFEST MarketingFest 2026 torna a Manfredonia: due giorni dedicati a marketing, innovazione e connessioni professionali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Dopo il successo dell’edizione zero, MarketingFest torna il 19 e 20 marzo 2026 al Regiohotel Manfredi con un programma ampliato e una nuova area B2B dedicata alle connessioni professionali. L’evento, promosso da ReMark e dalla Fondazione Re Manfredi, conferma la vocazione della città a diventare punto di riferimento per marketing, comunicazione e innovazione. A moderare i lavori sarà il giornalista e docente Giuseppe Morello. Tra i nomi di maggiore rilievo spicca la conferma del professor Francesco Giorgino, volto noto del giornalismo nazionale e docente universitario.

Il programma si arricchisce con la presenza di Enrico Foglia, consulente internazionale e tra i pionieri del Regenerative Marketing, oltre ai docenti Cesare Amatulli e Matteo De Angelis, che approfondiranno i temi del branding e del comportamento del consumatore. 

Spazio anche all’intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali con Pasquale Viscanti, all’influencer marketing con Irene Jin e al tema degli spazi urbani con Francesco Fratini. Previsti workshop a numero chiuso, tra cui il laboratorio di Neuromarketing della professoressa Caterina Garofalo..

MarketingFest mantiene la propria missione: promuovere la cultura del marketing come leva concreta per lo sviluppo delle imprese e dei territori

