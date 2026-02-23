Edizione n° 5985

Home // Attualità // Massimo Lopez torna in tv: lo spot Sip del 1994 fa discutere

MASSIMO LOPEZ Massimo Lopez torna in tv: lo spot Sip del 1994 fa discutere

A 32 anni dalla prima messa in onda, lo storico spot della Sip con Massimo Lopez è tornato in onda, riaccendendo curiosità ed entusiasmo

Massimo Lopez torna in tv: lo spot Sip del 1994 fa discutere

Massimo Lopez, spot Sip del 1994 - Fonte Immagine: ilfattoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Attualità // Spettacoli //

A 32 anni dalla prima messa in onda, lo storico spot della Sip con Massimo Lopez è tornato in onda, riaccendendo curiosità ed entusiasmo. La pubblicità originale, trasmessa nel 1994, mostrava Lopez condannato a morte che riusciva a sfuggire al patibolo grazie a una telefonata, diventando un vero e proprio tormentone grazie al claim “Una telefonata allunga la vita”.

Lo spot è stato riproposto domenica 22 febbraio 2026 sulla Rai e su altre reti come Mediaset, proprio alla vigilia del Festival di Sanremo, alimentando l’ipotesi di un possibile sequel in occasione della kermesse, considerato che TIM, erede della Sip, è sponsor ufficiale del Festival.

L’idea di un ritorno dello spot ha subito suscitato interesse sui social, con fan nostalgici e appassionati del Festival che hanno commentato e condiviso il video. Alcuni ipotizzano addirittura una possibile apparizione di Lopez sul palco dell’Ariston, dove ha già collaborato in passato con Carlo Conti.

Lo spot originale, ideato dall’agenzia Armando Testa e diretto da Alessandro d’Alatri, fu girato alle Cave della Magliana e vinse anche il Leone d’Oro ai Cannes Lions International Award. Negli anni Novanta furono realizzati anche alcuni sequel fino al 1999, ma la nuova riproposizione lascia aperta la possibilità di un aggiornamento in chiave 2026, con riferimenti al mondo digitale e all’attualità del marchio TIM.

La pubblicità rimane uno dei simboli più riconoscibili della comunicazione italiana degli anni Novanta e la sua ricomparsa anticipa un Sanremo 2026 che potrebbe vedere Massimo Lopez protagonista ancora una volta, tra nostalgia e ironia.

Lo riporta virgilio.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

