SAN SEVERO – Sarebbe il risultato di un’attività investigativa complessa e approfondita l’ordinanza cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Lucia Salcone, la 47enne trovata senza vita all’interno di un’auto incendiata nelle campagne di San Severo.

La Polizia Stradale di San Severo e la Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, 48 anni, accusato di omicidio volontario premeditato della moglie. Secondo l’impostazione accusatoria, la morte della donna – avvenuta il 27 settembre 2024 – sarebbe stata il risultato di un incidente stradale simulato.

La vicenda risale al 27 settembre 2024 quando, sulla Strada Provinciale 13, in agro di San Severo, si verificò quello che in un primo momento apparve come un drammatico incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiavano i coniugi uscì fuori strada, schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco.

Lucia Salcone morì intrappolata nell’abitacolo avvolto dalle fiamme, mentre il marito – che era alla guida del veicolo – riuscì a sopravvivere.

Fin dalle prime fasi dell’attività investigativa sarebbero emerse incongruenze tra la versione fornita dall’uomo e i riscontri tecnici acquisiti. Le dichiarazioni rese dall’indagato, sia nell’immediatezza dei fatti sia nei giorni successivi, non coinciderebbero con quanto emerso dalle perizie sulla dinamica del presunto incidente. In particolare, gli accertamenti tecnici sulla collisione avrebbero escluso che l’impatto contro l’albero fosse tale da provocare l’autocombustione del veicolo. Un elemento ritenuto centrale dagli inquirenti, che ha contribuito a mettere in discussione la ricostruzione iniziale.

Determinanti anche gli esiti dell’esame autoptico. Gli accertamenti medico-legali avrebbero evidenziato ferite alla testa non compatibili con un incidente stradale, ma piuttosto riconducibili all’azione di un corpo contundente. Un dato che, insieme agli ulteriori elementi raccolti nel corso delle indagini, ha portato la Procura a contestare all’uomo il reato di omicidio volontario premeditato.

«Si tratta del risultato di un’attività investigativa complessa e particolarmente approfondita», ha dichiarato il dirigente della Squadra Mobile di Foggia, Marco Mastrangelo, sottolineando come gli accertamenti tecnici e scientifici abbiano avuto un ruolo determinante nella ricostruzione dei fatti. «Le risultanze peritali – ha aggiunto – hanno evidenziato elementi oggettivi che non coincidevano con la versione fornita dall’indagato».

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come precisano gli inquirenti, allo stato si procede sulla base di gravi indizi di reato ritenuti sufficienti per l’emissione della misura cautelare, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire in modo definitivo ogni aspetto della vicenda che ha profondamente colpito la comunità di San Severo.