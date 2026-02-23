Durante la diretta televisiva di Atalanta-Napoli, un tifoso di 40 anni reagisce con parolacce per un rigore negato alla sua squadra. La moglie, 35enne, interpreta erroneamente gli insulti come rivolti a lei e lo minaccia di morte, chiedendogli di allontanarsi. Al rifiuto del marito, la donna prende un paio di forbici e un coltello da cucina, tentando di colpirlo ripetutamente ai fianchi.

Il 40enne, sanguinante, chiama prima il 112 e poi il 118. Durante la chiamata la donna continua a lanciare coltelli; uno di questi si conficca nel muro ed è ritrovato dai carabinieri della stazione di Capodimonte al loro arrivo.

La 35enne è stata arrestata con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è attualmente in carcere. È stata denunciata anche per porto abusivo di coltello, poiché nella sua borsa sono state trovate altre tre lame, tra cui un apriostriche. La vittima è ricoverata all’Ospedale del Mare ma non corre pericolo di vita.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.