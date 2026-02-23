Pascalini 2.0 dominano i TLC Games: primi in classifica e pronti a difendere il titolo nazionale

Prestazione impeccabile per i Pascalini 2.0 dell’ITET “Blaise Pascal” di Foggia, che si confermano squadra di riferimento nel panorama dei TLC Games, imponendosi con autorevolezza nella fase di qualificazione e conquistando il primo posto in classifica. Il team ha completato tutte le challenge previste dalla competizione CTF (Capture The Flag) in poco più di un’ora e mezza, nonostante le quattro ore a disposizione. Una performance di altissimo livello, caratterizzata da solide competenze tecniche, rapidità di analisi e una gestione strategica delle prove che ha permesso alla squadra di mantenere stabilmente la vetta della classifica dall’inizio alla fine della gara.

Campioni in carica, i Pascalini 2.0 si preparano ora alla finale nazionale di Napoli con l’obiettivo dichiarato di difendere il titolo e confermare la propria leadership. Ottimi risultati anche per le altre squadre dell’istituto foggiano: il team Michealwaves ha conquistato un prestigioso terzo posto, mentre I ragazzi del Maxwell si sono classificati quinti. Tuttavia, il regolamento consente l’accesso alla finale a una sola squadra per istituto, e sarà dunque il team Pascalini 2.0 a rappresentare l’ITET “Blaise Pascal” nella fase conclusiva della competizione. Un risultato complessivo che evidenzia l’eccellenza dell’istituto nel settore delle telecomunicazioni: tre squadre nei primi cinque posti rappresentano un traguardo significativo e confermano la qualità della preparazione offerta agli studenti, capaci di distinguersi in contesti altamente competitivi.