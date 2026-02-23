Edizione n° 5986

Home // Cronaca // PNRR, accelerazione del Comune di Foggia: liquidato il 42% dei fondi entro gennaio 2026

PNRR FOGGIA PNRR, accelerazione del Comune di Foggia: liquidato il 42% dei fondi entro gennaio 2026

Complessivamente, i progetti attivati superano i 70 milioni di euro.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Forte accelerazione nell’attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR e FOI. Al 31 gennaio 2026 risultano eseguiti e liquidati lavori per circa 26 milioni di euro, pari al 42% delle risorse ricevute. Complessivamente, i progetti attivati superano i 70 milioni di euro.

Dieci gli interventi già completati, tra cui riqualificazioni scolastiche e percorsi ciclabili. L’Amministrazione Episcopo evidenzia l’incremento della spesa registrata su ReGiS, passata dal 10% dell’agosto 2024 al 42% del gennaio 2026. Azzerati inoltre i ritardi di registrazione sul sistema di monitoraggio. Restano criticità per il progetto dei 56 alloggi ERS nel quartiere Candelaro, legate a problematiche progettuali pregresse e alla scadenza del Programma PINQuA fissata al 31 marzo 2026. L’Amministrazione ha avviato interlocuzioni con Regione Puglia per individuare fonti alternative di finanziamento.

L’obiettivo dichiarato è evitare il definanziamento dell’opera e garantire continuità a un intervento considerato strategico per l’edilizia residenziale sociale cittadina.

