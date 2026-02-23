FOGGIA – Un sistema «privo di visione», fondato su scelte emergenziali e incapace di programmare il futuro della sanità pubblica. È un atto d’accusa duro quello lanciato dall’Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato, Federazione di Foggia, che in un comunicato denuncia la gestione del Policlinico di Foggia, con particolare riferimento al ricorso ai cosiddetti “medici a gettone”.

Secondo la USB, il ricorso sistematico a professionisti esterni non rappresenterebbe una soluzione inevitabile, ma «la firma su un fallimento gestionale». Il sindacato contesta la narrazione della “scelta obbligata”, sottolineando come in altre realtà pugliesi – come il Pronto soccorso del Policlinico di Bari – l’organico risulti quasi completo, con 38 medici in servizio su 40. Per la USB, la differenza risiederebbe nella capacità gestionale delle aziende sanitarie: a Foggia, si legge nella nota, mancherebbero prospettive di crescita e condizioni di lavoro adeguate, fattori che avrebbero determinato una progressiva fuga di professionisti. Nel mirino del sindacato anche l’organizzazione del Pronto soccorso, definito «fermo al passato». Mentre in altre ASL pugliesi, come nella BAT, sarebbero stati introdotti sistemi come il “Fast Track” per ridurre i tempi di attesa, a Foggia – sostiene la USB – mancherebbero percorsi strutturati e personale sufficiente. In alcuni turni pomeridiani, si evidenzia, sarebbero presenti soltanto quattro operatori socio-sanitari per coprire sia il Pronto soccorso sia la Medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza, con oltre 40 pazienti da assistere.

Ulteriori criticità riguarderebbero l’istituzione del cosiddetto “soccorso interno”, una squadra incaricata di intervenire nelle emergenze all’interno del Policlinico in sostituzione del 118, con il rischio – secondo il sindacato – di sottrarre risorse a reparti già in difficoltà.

La carenza di personale, prosegue la USB, coinvolgerebbe anche altre strutture, come l’ospedale “D’Avanzo”, dove gli OSS sarebbero costretti a turni di reperibilità pomeridiana ritenuti non conformi a una corretta gestione contrattuale. Viene inoltre denunciata l’assenza di percorsi standardizzati e formazione adeguata nella lotta alle infezioni nosocomiali, in un contesto segnato da anni di mancato reclutamento e da una pianta organica giudicata non rispondente alle reali esigenze assistenziali. Tra gli esempi citati, anche il concorso per autisti, bandito oltre sei anni fa e non ancora concluso. Non manca un passaggio polemico sul sistema dell’ALPI e dell’intramoenia, che – secondo il sindacato – finirebbe per alimentare un “profitto interno” mentre si critica il ricorso ai gettonisti. “

“Serve una visione della sanità del futuro, servono assunzioni stabili e il coraggio di dire no al lucro privato in ospedale», conclude la USB, annunciando che non farà «un passo indietro finché il Policlinico non tornerà a essere dei cittadini e dei lavoratori». Un documento che riaccende il dibattito sulla gestione della sanità foggiana e sul delicato equilibrio tra emergenze organizzative e programmazione strutturale.