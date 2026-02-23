Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Policlinico di Foggia, la denuncia della USB: «Gestione fallimentare, basta medici a gettone»

"GESTIONE FALLIMENTARE" Policlinico di Foggia, la denuncia della USB: «Gestione fallimentare, basta medici a gettone»

Secondo la USB, il ricorso sistematico a professionisti esterni non rappresenterebbe una soluzione inevitabile

Foggia: trasferimento dello SCAP al DEA di II livello del Policlinico

Policlinico Riuniti - immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un sistema «privo di visione», fondato su scelte emergenziali e incapace di programmare il futuro della sanità pubblica. È un atto d’accusa duro quello lanciato dall’Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato, Federazione di Foggia, che in un comunicato denuncia la gestione del Policlinico di Foggia, con particolare riferimento al ricorso ai cosiddetti “medici a gettone”.

Secondo la USB, il ricorso sistematico a professionisti esterni non rappresenterebbe una soluzione inevitabile, ma «la firma su un fallimento gestionale». Il sindacato contesta la narrazione della “scelta obbligata”, sottolineando come in altre realtà pugliesi – come il Pronto soccorso del Policlinico di Bari – l’organico risulti quasi completo, con 38 medici in servizio su 40. Per la USB, la differenza risiederebbe nella capacità gestionale delle aziende sanitarie: a Foggia, si legge nella nota, mancherebbero prospettive di crescita e condizioni di lavoro adeguate, fattori che avrebbero determinato una progressiva fuga di professionisti. Nel mirino del sindacato anche l’organizzazione del Pronto soccorso, definito «fermo al passato». Mentre in altre ASL pugliesi, come nella BAT, sarebbero stati introdotti sistemi come il “Fast Track” per ridurre i tempi di attesa, a Foggia – sostiene la USB – mancherebbero percorsi strutturati e personale sufficiente. In alcuni turni pomeridiani, si evidenzia, sarebbero presenti soltanto quattro operatori socio-sanitari per coprire sia il Pronto soccorso sia la Medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza, con oltre 40 pazienti da assistere.

Ulteriori criticità riguarderebbero l’istituzione del cosiddetto “soccorso interno”, una squadra incaricata di intervenire nelle emergenze all’interno del Policlinico in sostituzione del 118, con il rischio – secondo il sindacato – di sottrarre risorse a reparti già in difficoltà.

La carenza di personale, prosegue la USB, coinvolgerebbe anche altre strutture, come l’ospedale “D’Avanzo”, dove gli OSS sarebbero costretti a turni di reperibilità pomeridiana ritenuti non conformi a una corretta gestione contrattuale. Viene inoltre denunciata l’assenza di percorsi standardizzati e formazione adeguata nella lotta alle infezioni nosocomiali, in un contesto segnato da anni di mancato reclutamento e da una pianta organica giudicata non rispondente alle reali esigenze assistenziali. Tra gli esempi citati, anche il concorso per autisti, bandito oltre sei anni fa e non ancora concluso. Non manca un passaggio polemico sul sistema dell’ALPI e dell’intramoenia, che – secondo il sindacato – finirebbe per alimentare un “profitto interno” mentre si critica il ricorso ai gettonisti. “

“Serve una visione della sanità del futuro, servono assunzioni stabili e il coraggio di dire no al lucro privato in ospedale», conclude la USB, annunciando che non farà «un passo indietro finché il Policlinico non tornerà a essere dei cittadini e dei lavoratori». Un documento che riaccende il dibattito sulla gestione della sanità foggiana e sul delicato equilibrio tra emergenze organizzative e programmazione strutturale.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO