Manca una settimana all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Cinque serate che trasformeranno il Teatro Ariston nel cuore della televisione italiana, tra debutti, duetti, super ospiti, polemiche e la classica sfida agli ascolti.

Prima serata – martedì 24 febbraio

I 30 Big si esibiranno per la prima volta con i loro brani inediti. Il voto sarà affidato alla giuria della sala stampa, tv e web e saranno comunicate le prime cinque posizioni senza ordine. Accanto a Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini, salirà sul palco Can Yaman. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, mentre al Suzuki Stage si collegherà Gaia. Dalla nave Costa Toscana arriverà Max Pezzali.

Seconda serata – mercoledì 25 febbraio

Si parte con le Nuove Proposte: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello, Blind, El Ma & Soniko si sfideranno in due confronti diretti, con voto suddiviso tra sala stampa, radio e televoto. Dopo i giovani, toccherà a 15 Big, votati da radio e pubblico. Sul palco saranno presenti Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo, mentre al Suzuki Stage si esibirà Bresh.

Terza serata – giovedì 26 febbraio

In scena gli altri 15 Big e la finale delle Nuove Proposte. Co-conduttrice della serata sarà Irina Shayk. Tra gli ospiti internazionali Eros Ramazzotti e Alicia Keys, al Suzuki Stage i The Kolors, mentre dalla nave Costa Toscana ancora Max Pezzali.

Quarta serata – venerdì 27 febbraio

La serata delle cover e dei duetti: i Big interpreteranno brani celebri insieme a ospiti, con voto combinato tra sala stampa, radio e televoto. Co-conduttrice sarà Bianca Balti. Al Suzuki Stage si esibirà Francesco Gabbani.

Finale – sabato 28 febbraio

Ultima esibizione dei 30 Big, con somma dei voti delle serate precedenti. I primi cinque accederanno alla superfinale, da cui emergerà il vincitore assoluto. Super ospite della serata sarà Andrea Bocelli, mentre da Piazza Colombo arriveranno i Pooh. Co-conduttrice sarà Giorgia Cardinaletti.

Formula e polemiche

Carlo Conti punta su una formula collaudata, con equilibrio tra nomi storici e nuovi talenti, dal pop al rap. La scelta di alcuni ospiti ha generato dibattito: la partecipazione del comico Andrea Pucci, criticata sui social, è stata poi ritirata su sua decisione.

Co-conduttori

Accanto a Conti e Pausini, ogni sera ci saranno co-conduttori diversi: Can Yaman, Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Irina Shayk, Bianca Balti e Giorgia Cardinaletti.

Super ospiti

Tra gli artisti più attesi: Tiziano Ferro, Gaia, Max Pezzali, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, The Kolors, Francesco Gabbani, Andrea Bocelli e i Pooh.

PrimaFestival e DopoFestival

Il PrimaFestival accompagnerà il pubblico con curiosità e retroscena, condotto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Il DopoFestival, guidato da Nicola Savino, offrirà commenti ironici e analisi musicali con Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi.

I Big in gara

Sul palco dell’Ariston si sfideranno 30 artisti, tra veterani e nuove proposte, tra cui Arisa, Chiello, Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fedez & Marco Masini, Francesco Renga, Fulminacci, LDA & Aka 7even, Levante, Luchè, Malika Ayane, Patty Pravo, Raf, Tommaso Paradiso e molti altri.

Parola a Carlo Conti

Il conduttore ha confermato che la prima, il venerdì e il sabato le serate supereranno l’una di notte, ma senza influire sul DopoFestival. Conti ha anticipato che il figlio Matteo sarà presente a Sanremo senza voler conoscere i cantanti, e ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione del Festival.

