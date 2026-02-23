“Un Calcio al Bullismo”, il Cuore Foggia al fianco dei ragazzi della Casa Famiglia “San Giuseppe”

L’Associazione Il Cuore Foggia ha avviato, dall’ottobre scorso, il progetto “Un Calcio al Bullismo” in collaborazione con la Casa Famiglia San Giuseppe, coinvolgendo 17 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni, provenienti da contesti familiari complessi.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione, l’inclusione e la fiducia in sé stessi attraverso attività educative, ludiche, sportive e relazionali. Gli incontri, condotti anche con il supporto dei clown dottori, prevedono momenti di psicomotricità, giochi di squadra, quiz cognitivi e percorsi di crescita personale.

Al termine del progetto, previsto per il mese di maggio, la squadra che si distinguerà per impegno e partecipazione riceverà un completo sportivo composto da tuta, scarpette e borsone, come simbolo di riscatto, responsabilità e merito.

Per sostenere economicamente il progetto e raggiungere questo importante obiettivo, l’associazione ha programmato una serie di eventi solidali, finalizzati alla raccolta fondi e alla diffusione di una cultura della solidarietà.

Il primo evento è la Camminata Solidale “1° Memorial Corsico Ennio”, in programma domenica 1 marzo 2026 presso il Parco Campi Diomedei di Foggia, con ritrovo alle ore 9.30 e partenza alle ore 10.00, organizzata in collaborazione con il Corsico Fitness Center.

Il secondo appuntamento sarà la “Pizzata solidale”, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 20.00 presso “Er Pizzettaro” (via Mastelloni, angolo piazza Alcide De Gasperi), il cui ricavato contribuirà al finanziamento del progetto.

Seguiranno ulteriori iniziative, che verranno comunicate nei prossimi mesi attraverso i canali ufficiali dell’associazione. Per garantire la massima trasparenza, al termine di ogni evento verrà pubblicato un report dettagliato con l’importo raccolto, permettendo a tutti i cittadini e sostenitori di seguire, passo dopo passo, l’andamento della raccolta fondi.

L’Associazione Il Cuore Foggia accoglie inoltre con favore la partecipazione di sponsor, attività commerciali e realtà del territorio che desiderino sostenere il progetto. A tal fine, è a disposizione un codice IBAN ufficiale (IT13I0306909606100000156465) per chiunque voglia contribuire con una donazione libera.

Per informazioni e adesioni:

Il Cuore Foggia

Cell.: 329.7241557 (Jole)

Pagina Facebook: Il Cuore Foggia