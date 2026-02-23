VIeSTE – Con il Decreto Sindacale n. 2 del 23 febbraio 2026, il sindaco avv. Giuseppe Nobiletti ha conferito nuovi incarichi di collaborazione a diversi consiglieri comunali, nell’ambito delle prerogative previste dalla normativa vigente.

Gli incarichi, come precisato nel provvedimento, non costituiscono deleghe di funzioni né attribuiscono poteri gestionali, ma sono finalizzati a rafforzare l’attività di approfondimento e il supporto politico-amministrativo su settori considerati strategici per la comunità.

Nel dettaglio, gli incarichi assegnati sono i seguenti: Alessandro Del Zompo – Cultura – Angela Gallo – Diversabilità e Inclusione – Alessandro Siena – Pubblica Istruzione.

Restano confermati, inoltre, gli incarichi già precedentemente attribuiti ai consiglieri Del Zompo e Siena.

«Con questi incarichi – dichiara il sindaco Nobiletti – rafforziamo la partecipazione attiva dei consiglieri su settori centrali per la crescita culturale, sociale ed educativa della città. Valorizzare competenze e sensibilità presenti in Consiglio, costruendo un’azione amministrativa sempre più condivisa, concreta e vicina ai bisogni della comunità, resta la nostra mission politica». Il provvedimento si inserisce nel percorso di consolidamento dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di garantire maggiore attenzione e coordinamento su ambiti ritenuti prioritari per lo sviluppo del territorio. Lo riporta retegargano.com.