Edizione n° 5985

BALLON D'ESSAI

23 Febbraio 2026 - ore  09:12

CALEMBOUR

22 Febbraio 2026 - ore  22:49

Home // Gargano // Vieste, scomparsa dell'Avv. Ludovico Ragno, Lapomarda: "Uomo di cultura, professionista stimato"

VIESTE LUDOVICO RAGNO Vieste, scomparsa dell’Avv. Ludovico Ragno, Lapomarda: “Uomo di cultura, professionista stimato”

«Con profonda tristezza ricordo l’Avv. Ludovico Ragno, amico e collega, entrambi eletti nel 1988 nelle file del Partito Comunista Italiano»

Vieste, scomparsa dell’Avv. Ludovico Ragno, Lapomarda: “Uomo di cultura, professionista stimato"

Ludovico Ragno - Fonte Immagine: garganotv.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

VIESTE – 23 febbraio 2026. Con parole cariche di commozione e profondo rispetto, il Presidente del Consiglio Comunale di Vieste, Michele Lapomarda, ha espresso il cordoglio dell’intera assise cittadina per la scomparsa dell’Avvocato Ludovico Ragno, figura di rilievo nella vita politica e professionale della comunità viestana.

«Con profonda tristezza ricordo l’Avv. Ludovico Ragno, amico e collega, entrambi eletti nel 1988 nelle file del Partito Comunista Italiano», ha dichiarato Lapomarda, rievocando un percorso condiviso che ha segnato una stagione significativa della storia amministrativa locale.

Il Presidente ha ricordato in particolare gli anni trascorsi insieme al servizio della città, sottolineando l’impegno comune in seno alla storica “giunta arcobaleno”, esperienza politica che rappresentò un momento importante per Vieste. In quell’ambito, Ludovico Ragno ricoprì l’incarico di Assessore al Commercio, distinguendosi per competenza, dedizione e capacità di dialogo.

Nel suo messaggio, Lapomarda ha voluto mettere in evidenza non solo il profilo politico dell’Avvocato Ragno, ma anche le sue qualità umane e professionali: «Lo ricordiamo come uomo intelligente, professionista stimato e figura di grande cultura e profondo senso delle istituzioni».

Un ricordo che va oltre il ruolo pubblico e che restituisce l’immagine di un amministratore attento, animato da passione civile e forte senso di responsabilità verso la comunità.

A nome dell’intero Consiglio Comunale di Vieste, il Presidente Lapomarda ha infine rivolto alla famiglia Ragno «le più sentite e sincere condoglianze», esprimendo vicinanza e partecipazione al dolore dei suoi cari in questo momento di lutto. Lo riporta retegargano.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

