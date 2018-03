“Benessere e Pet-Therapy: quando è l’uomo ad aver bisogno degli animali”

Di:

Vieste – “: quando è l’uomo ad aver bisogno degli animali” è il tema del convegno in programma a Vieste il 29 marzo alle 9 presso l’hotel i Melograni in via Lungomare Europa, 48. L’appuntamento promosso dall’Asl di Foggia, in collaborazione con l’, la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Comune di Vieste, l’associazione Unica, l’Enpa e Legambiente intende aprire un tavolo di discussione sui benefici provenienti dalla Pet-Therapy. Ad aprire il convegno saranno i saluti di, Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, l’onorevole, Presidente della Provincia di Foggia, il dottor, direttore generale dell’Asl Foggia, il dottor, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Foggia e il sindaco del Comune di Vieste, dott.ssaLa tematica sarà poi approfondita dagli interventi del dottor Luigi Urbano, direttore del servizio veterinario provinciale Area C Asl Foggia, del professor Fulvio Marsilio, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo e dal professor Augusto Carluccio, Preside del Corso di Laurea Tutela e Benessere Animale. Si entrerà nel vivo del dibattito con la dottoressa, presidente dell’associazione “Unica”, con il dottor, responsabile del servizio Informo Servizio Veterinario del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Usl di Modena, con la dottoressa, responsabile del progetto Pet-Therapy Regione Emilia Romagna e con la dottoressa, psicologa.Parteciperanno all’iniziativa anche il responsabile nazionale relazioni istituzionali Enpa, il senatore Maurizio Pieroni, il responsabile nazionale aree protette Legambiente, dottor Antonio Nicoletti e il vicepresidente del centro “Cultura del Mare”, il professor. Al termine della manifestazione, a cui parteciperanno anche le scolaresche del Comune di Vieste, saranno liberati nel proprio ambiente naturale tartarughe marine e uccelli selvatici dell’osservatorio faunistico provinciale. “Alla luce dei risultati positivi – spiega il direttore del servizio veterinario provinciale Area C Asl Foggia, Luigi Urbano – che la Pet-Therapy sta riscontrando in tutta Italia affiancata alle terapie mediche per alcune patologie o per i disagi emotivi di bambini e anziani, riteniamo indispensabile lavorare anche in Puglia per il raggiungimento di questi obiettivi. Si tratta di un primo evento importante per accendere i riflettori sui benefici che gli animali possono portare all’uomo anche per migliorare il proprio stato di salute”.Redazione Stato