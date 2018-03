Di:

Rossetto, verso ripartenza; stasi bianchetto. Da Regione 250mila euro ultima modifica: da

Manfredonia – PESCA rossetto avanti grazie alle nuove tecniche di sperimentazione (avvalorate dai fondi regionali); pesca del bianchetto in stasi prima di nuove disposizioni. Come anticipato ( progetti pilota, anche uno per la pesca del rosetto e bianchetto preparazione reti per nuove tecniche di pesca ): fondi per il Comune di Manfredonia (250mila euro, da determine reg. 16.12.2011 e del 28/02/2012) relativamente all’accordo di programma tra Comune e Regione per un. Altri 30mila euro saranno aggiunti dall’Amministrazione locale.Individuata nellaCome anticipato, il tutto fa riferimento ad un precedente periodo di formazione dei pescatori locali per la pesca del bianchetto e del rossetto tramite “metodi non impattanti”; una delegazione di pescatori aveva partecipato a corsi di formazione in Liguria e Toscana per apprendere le nuove tecniche di pesca mediante la sciabica; in sequito (vedi video) la preparazione di 3 reti per la pesca del rossetto. Si fa riferimento a(lunghezza 50 metri per braccio, due in totale, oltre il sacco per la raccolta del pescato di circa 10 metri). I pescatori liguri e toscani avevano agito d’anticipo sulle normative, non attendendo l’ultimo momento utile consentito dalle deroghe che portavano al primo giugno 2010 il termine ultimo per applicare ilche ha emanato nuove misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo. “che non hanno più potuto esercitare la pesca del rossetto e del bianchetto con i metodi tradizionali giudicati troppo invasivi”.“Prima facevamo una pesca a traino – disse a Stato– ora l’hanno abolito”. “Abbiamo dei fondali diversi – aggiunse, altro pescatore del centro – Nel Golfo di Manfredonia i fondali sono bassi, con acque facilmente ghiacciabili. Noi abbiamo una licenza che non può superare le 6 miglia. Sono due anni che siamo bloccati, ora vogliamo continuare a vivere”.Dopo la preparazione delle reti a febbraio è arrivata ora la presa d’atto, da parte della Giutna comunale, del finanziamento regionale e dell’atto di indirizzo operativo.di quest’anno, con ripresa nel prossimo novembre. Ancora tutto fermo per il bianchetto fino a nuove disposizioni.I 280mila euro per il piano (250mila da Regione, 30mila dalle casse comunali) sono stati così ripartiti:per l’attività di ricerca, formazione dei pescatori e relazione scientifica;, di redazione di una relazione socio-economica e dei piani di gestione delle pesche del rossetto (aphia minuta) e bianchetto (sardina pilchardus) nel Compartimento marittimo di Manfredonia finalizzato all’adozione da parte del Ministero delle politiche agricole dei relativi piani di autogestione e all’ottenimento da parte della CE di un’apposita deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, secondo quanto previsto dal regolamento;, le spese generali, la logistica, la costruzione deglie l’uso di attrezzi di pesca;(riduzione dello sforzo di pesca) e per il nolo delle barche utilizzate durante la sperimentazione (con pesca ed imbarco di osservatori scientifici e di pescatori liguri).(in seguito una seconda anticipazione del 30% dopo la realizzazione e rendicontazione del 50% del progetto; il restante 20% dovrà essere anticipato dal Comune di Manfredonia, compatibilmente con le disponibilità liquide risultanti in contabilità); con la cooperativa interessata al piano sarà stipulata invece un’apposita convenzione regolante le modalità di erogazione del contributo nei limiti delle erogazioni riconosciute dalla medesima Regione in favore del Comune di Manfredonia.g.defilippo@statoquotidiano.it