Di:



Manfredonia. “Il Partito Democratico, Rifondazione Comunista e i Comunisti Italiani, dopo aver rinunciato alla nomina discrezionale degli scrutatori, informano che la consigliera comunale Mariagrazia Campo, componente della commissione elettorale, procederà alla nomina dei 48 scrutatori in quota al Partito Democratico e dei 4 scrutatori in quota ai partiti della Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani, e dei relativi supplenti, mediante PUBBLICO SORTEGGIO DALL’ALBO. Pertanto, CHIUNQUE VOGLIA PUÒ ASSISTERE al sorteggio che si terrà oggi presso l’ufficio elettorale ubicato nel Palazzo della Sorgente (ex pretura, zona Acqua di Cristo) a partire dalle ore 16.00.” Redazione Stato Quotidiano.it Manfredonia, PD – Rifondazione – Comunisti: scrutatori mediante sorteggio ultima modifica: da

