Aggressione a Giuseppe La Torre, solidarietà di Forza Italia Manfredonia

Di:

Manfredonia, 24 marzo 2018. “Davanti a certi episodi, la politica, tutta, senza alcuna distinzione di bandiera, deve fare fronte comune nell’esprimere ferma condanna per atti ingiustificabili di violenza. Per questo, esprimiamo la nostra solidarietà all’assessore comunale Giuseppe La Torre, vittima di una aggressione. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia in questo difficile momento, nella certezza che tale fatto unira’ ancor più tutti coloro che credono nella legalità e si battono per questa tutti i giorni”. Lo dichiarano il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, il gruppo consiliare al Comune e tutti i dirigenti del circolo di Forza Italia di Manfredonia.

Redazione StatoQuotidiano.it