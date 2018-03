Agguati a Raduano e Silvestri: stessa data. Attesi sviluppi

Di:

Vieste/Monte Sant’Angelo, 23 marzo 2018. Se di correlazione si tratta, si potrebbe configurarla come un rituale. Un valore. Una ricorrenza da rispettare.

Monte Sant’Angelo, 21 marzo 2017 (ore 5): muore freddato in un agguato il 44enne Giuseppe Silvestri, già noto alle forze dell’ordine.

Vieste, 21 marzo 2018 (ore 20 circa): agguato in contrada Scialara, ferito il 34enne Marco Raduano, definito dagli inquirenti il ‘luogotenente’ del boss Angelo Notarangelo (ucciso nel gennaio 2015). Raduano è attualmente ricoverato nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. In considerazione dei colpi inferti contro l’uomo, 11 i fori riscontrati, tra 5 e 7 quelli che lo hanno colpito, l’obiettivo di quanti hanno agito era quello di eliminarlo.

La stessa data dei due agguati potrebbe avere dunque una correlazione, nonostante non ci siano elementi oggettivi per attestarlo. Non è da escludere che l’agguato di Vieste fosse stato pianificato in un’altra data, ma che abbia trovato compimento nel momento in cui si sono ‘manifestate’ le ‘condizioni favorevoli’ per gli esecutori dei fatti.

In ogni modo, nei giorni seguenti la morte di Silvestri si ipotizzò una vendetta trasversale per il controllo del territorio tra figure della criminalità viestana e quella di Monte Sant’Angelo.

Relativamente all’omicidio di Silvestri si attendono dunque possibili sviluppi relativi ad elementi utili per risalire agli autori dei fatti.

Redazione StatoQuotidiano.it