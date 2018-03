Campionato Italiano Rally, “Gargano & Daunia” in pista con Ford Racing Italia

Di:

Si rinnova il connubio tra Ford Racing Italia e il brand “Gargano & Daunia” di Rete del Mediterraneo e Ferrovie del Gargano. Dopo la vittoria nel Campionato del Mondo Rally Piloti e Costruttori conseguita dal Team M-Sport nel 2017, FORD Racing Italia conferma la propria presenza al Campionato Italiano Rally 2018 per il titolo Piloti, sotto la direzione del National Coordinator Valentino Giorgi con due equipaggi su Ford Fiesta R5: il driver molisano Giuseppe Testa con il navigatore Massimo Bizzocchi, vincitore Under25 nel 2017, e la new entry del marchio americano, Andrea Crugnola, vice campione europeo e campione italiano junior, con il suo copilota Danilo Fappani.

La Rete del Mediterraneo e Ferrovie del Gargano condividono con l’azienda americana la vision di una “City of Tomorrow”, ovvero la necessità di un impegno che veda coinvolte le realtà territoriali e le aziende per accrescere la sostenibilità ambientale e sociale della mobilità e del vivere quotidiano, anche grazie ad un sapiente uso della ricerca e della tecnologia.

Il Campionato Italiano Rally vedrà le quattroruote da competizione impegnate in otto tappe che attraverseranno tutta la penisola, da Verona a Palermo. Primo weekend di eventi il 24-25 marzo in Toscana con il Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, aperto il venerdì sera da una prova spettacolo nella cornice chic del lungomare di Forte dei Marmi e un sabato di pura adrenalina con le quattordici prove speciali sulle vie della Garfagnana e della Valle del Serchio.

La “Rete del Mediterraneo” è una rete di imprese che nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare, attraverso l’integrazione e la coesione, il patrimonio storico-artistico, naturalistico ed enogastronomico del territorio, affinché quest’ultimo possa accrescere il suo potenziale economico e come destinazione turistica, garantendo la promo-commercializzazione integrata delle imprese aderenti, tramite l’utilizzo della piattaforma online e offline Flywheel del retista “Intuizioni Creative”, disponibile anche su mobile. “Gargano & Daunia” è il marchio-ombrello che la Rete, insieme a “Ferrovie del Gargano” in linea con la denominazione geografica utilizzata per identificare la provincia di Foggia dalla Regione Puglia, sceglie per promuovere i 61 Comuni da Monte Sant’Angelo a Vieste, da Alberona a Peschici, incastonati in un territorio compreso tra l’Appennino e l’Adriatico, con una varietà paesaggistica che è valsa numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Un brand di così chiara connotazione geografica fungerà da volano per tutti gli operatori dello Sperone d’Italia che decideranno di associarsi per promuovere le loro attività e i loro prodotti a livello nazionale nelle tappe attraversate dalle quattro ruote.