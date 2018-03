L'Avv. Giandiego Gatta - http://www.foggiareporter.it

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Nino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso. “A seguito delle elezioni politiche, il Gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, ben consapevole dell’attuale momento di crisi del partito e alla luce delle proteste interne e delle richieste che pervengono da più parti del territorio pugliese, ritiene che non sia più rinviabile una seria riflessione su quanto accaduto. L’auspicio è di un immediato cambio di metodi e strategie, che devono tornare ad essere concordate e condivise con il Gruppo consiliare: quest’ultimo è composto da consiglieri eletti con migliaia di voti e che costituiscono, così, l’ossatura elettorale del partito regionale. Perché Forza Italia torni ad avere il ruolo di leader all’interno del centrodestra è indispensabile adoperarsi per riconquistare quegli elettori che, contrariamente al passato, hanno deciso di dare il loro voto ad altri. Un cambio di passo necessario, attraverso un dialogo costante con gli iscritti e i militanti e un ascolto delle istanze dei territori, che si traduca in azioni concrete e linee politiche chiare, portate avanti dai rappresentanti locali e da chi ricopre incarichi dirigenziali all’interno del partito. Così sarà possibile dare alla Puglia una Forza Italia finalmente organizzata e promotrice di azioni partecipate”. Crisi in FI Puglia, gruppo consiliare “Serve cambio di passo” ultima modifica: da

