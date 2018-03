(operazione Black Land - ARCHIVIO)

Foggia. La Direzione Investigativa Antimafia di Bari sta procedendo alla confisca di beni e disponibilità finanziarie nei confronti di un pluripregiudicato foggiano, già coinvolto nell’ambito dell’operazione “Black Land”. focus black land Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Foggia – Seconda Sezione Penale Ufficio Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Bari, a seguito di complesse investigazioni patrimoniali svolte dalla DIA. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alla presenza del Procuratore Aggiunto di Bari, dott. Roberto Rossi ed i Sostituti Procuratori, Dott. Renato Nitti e Dott. Giuseppe Gatti, alle ore 12:30 odierne presso il Centro Operativo DIA di Bari sito in via Amendola 205/17. DIA “Confisca beni per 6 milioni di euro a Gerio Ciaffa” ultima modifica: da

