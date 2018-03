Controlli Polizia (st - immagine d'archivio, non riferita al testo - google image)

Di:



Foggia, 23 marzo 2018. Nella giornata del 21 marzo., gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto Mario Tucci, foggiano classe 1972, pregiudicato, per i reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. A seguito di un controllo eseguito dal Gruppo Falchi nella giornata del 21, Tucci, insofferente al controllo da parte degli agenti, ha reagito allo stesso con grande violenza, proferendo gravi minacce nei confronti degli Agenti. Bloccato con grande professionalità, il malvivente è stato arrestato ed è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia, resistenza e violenza: arrestato 46enne ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.