Foggia, 23 marzo 2018. Presso il Santuario Mariano della B.V.M. Di Loreto di Trinitapoli si è tenuto l’atteso Concerto Meditazione dal titolo “ Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza !”.I canti della Passione e Resurrezione di Cristo sono stati eseguti con grande successo di pubblico da tre Cori Polifonici , dal Coro Polifonico “ Lauretano “ diretto dalla Maestra Mariella Colantuono, dal Coro “ Te Deum Laudamus “ di San Marco in Lamis diretto dal Maestro Antonio Claudio Bonfitto e dal Coro “San Benedetto “ di Barletta diretto dal Maestro Pasquale Francesco Leonardo Somma. Un repertorio abbastanza ampio quello proposto dalle tre corali,eseguti canti come “O popolo mio “ di Marco Frisina e “Stabat Mater Dorolosa” e anche canti gregoriani.

Alla manifestazione di meditazione era presente S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani Barletta e Bisceglie che ha rivolto parole di elogio per l’esibizione

dei Cori polifonici, soddisfatto il parroco del Santuario Mariano e Vicario Generale Mons. Giuseppe Pavone. “La Parola di Dio,preghiera e musica – ci dice Mons. Giuseppe Pavone ci prepareranno agli intensi giorni della Settimana Santa che ci condurrano a celebrare la gioia pasquale.” Grande partecipazione al concerto meditazione a Trinitapoli ultima modifica: da

