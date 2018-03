Maltrattamenti, arrestato avvocato 52enne a San Severo

Di:

San Severo, 23 marzo 2018. Agenti del Commissariato di San Severo hanno tratto in arresto l’avvocato T.E., sanseverese, classe 1966, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti

Alle 21.30 circa, gli Agenti hanno rintracciato il T.E. nei confronti del quale gravava un provvedimento giudiziario di esecuzione della custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura di Foggia. L’uomo, che pur essendo avvocato non esercita la professione, già in passato è stato arrestato per simili reati.

T.E., al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Sempre alta è l’attenzione della Polizia di Stato riguardo alla prevenzione e repressione dei reati relativi alla violenza in ambito familiare, reati che fanno parte di un pessimo retaggio culturale appartenente al passato e che per questo purtroppo abbracciano tutte le fasce sociali.