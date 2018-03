Manfredonia, pretende posto di lavoro. Pugni all’assessore Giuseppe La Torre

Di:

Manfredonia, 23 marzo 2018. PRETENDE il posto di lavoro e aggredisce un assessore del Comune. E’ quanto avvenuto in serata a Manfredonia, in via Campanile.

Fatti avvenuti all’esterno di Palazzo San Domenico

Da raccolta dati, un uomo ha avvicinato verso le ore 19.30 Giuseppe La Torre, attuale assessore alla cultura e allo sport del Comune sipontino. Il referente dell’Amministrazione era uscito da un portone secondario di Palazzo San Domenico quando si sarebbe trovato davanti un uomo che ha cominciato a pretendere un posto di lavoro per un familiare.

In seguito l’aggressione.

Colpito con calci e pugni

La Torre sarebbe stato colpito al volto con due pugni.

Sul posto sono in seguito arrivati i Carabinieri del locale Comando Compagnia e i sanitari del 118.

L’assessore comunale è stato trasportato in ospedale a Manfredonia per le cure mediche. L’aggressore è stato già individuato e portato in caserma per gli accertamenti necessari.

Angelo Riccardi “SOLIDARIETÀ E VICINANZA ALL’ASSESSORE GIUSEPPE LA TORRE”. ”Poco fa, mentre l’assessore Giuseppe La Torre entrava in Municipio per prendere parte ad una riunione, è stato improvvisamente ed immotivatamente aggredito a pugni e calci da un nostro concittadino. L’assessore è stato accompagnato al Pronto Soccorso dove si trova in questo momento e dove l’ho raggiunto, mentre l’aggressore è stato prontamente fermato dai carabinieri e portato in caserma. Vedere il viso di Giuseppe tumefatto e pieno di sangue e i suoi occhi pieni di dolore misto a stupore mi ha turbato profondamente. Tutta la mia solidarietà all’assessore Giuseppe La Torre.

Auspico che la comunità sipontina possa prendere le distanze da questo atto scellerato, perché per quanto il momento possa essere difficile, in alcun modo la violenza può essere giustificata”. Lo ha scritto sulla propria pagina facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

AGGRESSIONE AD ASSESSORE MANFREDONIA, LA SOLIDARIETÀ DI FORZA ITALIA “Davanti a certi episodi, la politica, tutta, senza alcuna distinzione di bandiera, deve fare fronte comune nell’esprimere ferma condanna per atti ingiustificabili di violenza. Per questo, esprimiamo la nostra solidarietà all’assessore comunale Giuseppe La Torre, vittima di una aggressione. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia in questo difficile momento, nella certezza che tale fatto unira’ ancor più tutti coloro che credono nella legalità e si battono per questa tutti i giorni”. Lo dichiarano il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, il gruppo consiliare al Comune e tutti i dirigenti del circolo di Forza Italia di Manfredonia.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata