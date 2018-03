Mondiali di Russia 2018: tensione Londra-Mosca sulla vicenda Skripal, possibile boicottaggio inglese

Di:

La partecipazione dell’Inghilterra ai mondiali di Russia del 2018 sembrava fino ad alcuni giorni fa compromessa, in virtù della vicenda relativa all’avvelenamento avvenuto a Londra ai danni di un ex agente dei servizi russi, Serghei Skripal, e di sua figlia.

Stando a quanto è riportato dal giornale Il Fatto Quotidiano, l’accaduto ha suscitato la reazione del Ministro degli Esteri Boris Johnson, il quale ha dichiarato nella Camera dei Comuni la difficoltà dell’Inghilterra nel partecipare alla prossima coppa del mondo, vista l’ostilità delle autorità russe nel far chiarezza sulla vicenda.

Se da un lato la stampa ha subito gridato al boicottaggio della nazionale dei tre leoni, alcune fonti vicine al Ministro Johnson hanno corretto il tiro della dichiarazione, affermando che la partecipazione della nazionale di calcio sarebbe comunque assicurata, anche se lo stesso non si potrà dire per le autorità istituzionali britanniche.

L’avvelenamento di Skripal e di sua figlia è avvenuto a Salisbury lo scorso 4 marzo e a tutt’oggi la Russia non ha ancora fatto chiarezza né dato disponibilità a fornire informazioni utili per chiarire l’accaduto, anche se la responsabilità di qualche agente dei servizi russi è ancora tutta da provare.

Fatto sta che la tensione tra Londra e Mosca è palpabile, con la premier britannica May che ha imposto un ultimatum alle autorità russe circa il fornire una spiegazione.

Sarà permesso il consumo di sostanze negli stadi teatro della coppa del mondo.

Altra notizia che ha suscitato una forte reazione da parte dei mass media è stata quella circa il consumo di sostanze consentito all’interno degli impianti sportivi che ospiteranno le partite dei mondiali di Russia.

Stando alla news riportata da Fox Sports, grazie a un cavillo di natura burocratica le autorità di Mosca permetteranno ai tifosi di introdurre negli stadi narcotici e psicofarmaci, previa però l’opportuna presentazione di una prescrizione medica certificata.

Questa norma sarà valida per tutta la durata della coppa del mondo 2018 e coinvolgerà tutte le città che saranno teatro della manifestazione sportiva, la quale andrà in scena dal 14 giugno al 15 luglio prossimi.

Stando alle leggi vigenti nella Federazione Russa circa la corretta condotta di comportamento sarà perciò lecito il consumo di cannabis legalmente prescritta, così come quello di psicofarmaci, ansiolitici e antidolorifici, tutti opportunamente dotati di ricetta medica.

Il paradosso tuttavia sta nel fatto che se nelle 11 città che ospiteranno le partite dei mondiali di Russia sarà consentito il consumo di tali sostanze, nei locali pubblici di Mosca, San Pietroburgo e Sochi non sarà consentito fumare. Una questione che suona alquanto grottesca, specie considerando la pericolosità di alcune sostanze e i loro effetti sulla capacità di intendere e di volere dei pazienti.

Ad ogni modo tutti coloro che vorranno introdurre nello stato russo farmaci e altre sostanze prescritte dovranno compilare alla dogana moduli appositi per il loro ingresso sul territorio. Sarà poi compito delle autorità di polizia verificare sia il regolare possesso di ricetta medica, sia quali tipi di sostanze sono ammessi e quali no, sulla base della lista di farmaci consentiti dalla Federazione Russa.

Inoltre le forze dell’ordine saranno tenute a controllare l’opportuna compilazione dei moduli per l’ingresso dei farmaci all’interno della nazione russa.

Riaperte le vendite per i biglietti delle partite dei mondiali

Per quanto riguarda invece le vendite dei biglietti, il quotidiano Il Post ha riportato la notizia della riapertura dei botteghini, cominciata alle 10 del 13 marzo. La possibilità di comprare un tagliando per assistere alle partite della prossima coppa del mondo resterà valida fino al 13 aprile, salvo esaurimento dei biglietti. I biglietti venduti saranno quelli relativi a tutte le partite dei mondiali di Russia ad eccezione della finale, e verranno ceduti alle persone che per prime ne avranno fatto richiesta.

Oltre alla modalità legata alla priorità acquisita, la FIFA controllerà anche se il metodo di pagamento sarà quello più sicuro, operando una seconda scrematura della domanda di biglietti, che resta ad oggi molto alta. A questo proposito, i biglietti sono acquistabili unicamente tramite carta di credito e verranno spediti a domicilio dalla FIFA senza alcun costo ulteriore.

Altro criterio di selezione sarà quello legato alla nazionalità dei richiedenti, con il diritto di prelazione che verrà assegnato ai tifosi di nazionalità russa.

Da segnalare poi l’alto numero di prenotazioni per le partite che disputerà la nazionale islandese: infatti sono stati richiesti oltre 60.000 biglietti per le tre partite che l’Islanda affronterà nella fase preliminare a gironi.

Finora i biglietti venduti per le partite dei mondiali di Russia sono stati oltre 1.300.000. In testa ala classifica di vendita vi sono ovviamente i tifosi di casa, mentre al secondo posto abbiamo spettatori di origine sudamericana.

Per quanto riguarda le altre nazioni che parteciperanno alla fase finale della coppa del mondo 2018, troviamo in ordine Germania, Australia e Inghilterra.