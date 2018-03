Onda di calore prevista per Pasqua, al Centro-Sud

FONTE ILMETEO.IT

Prende sempre più piede l'ipotesi che nel periodo di Pasqua, a patire da Sabato Santo (31 marzo), una depressione Nordeuropea raggiunga la Penisola iberica occidentale richiamando prepotentemente venti caldi africani verso l'Italia e spingendo l'anticiclone africano Hannaibal verso l'Italia. Il promontorio anticiclonico sarà alimentato come detto da aria calda direttamente dal deserto del Sahara e questa farà schizzare le temperature su gran parte delle regioni, ma soprattutto al Sud, zona d'Italia raggiunta più direttamente. Ecco allora che mentre al Nord le correnti umide che scorreranno lungo il bordo occidentale della depressione e quello orientale dell'alta pressione, saranno foriere di temporali e locali grandinate, al Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e con clima decisamente estivo; le temperature infatti potranno toccare i 33° in Sicilia, e fino a 26/27° sulle regioni centrali.

