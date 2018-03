Riccardi “Rigenerazione urbana: per Manfredonia finanziamento di 4.5 milioni”

Di:

Manfredonia, 23 marzo 2018. ”Il 17 ottobre 2017 consegnavamo la candidatura alla Regione Puglia per il Bando di Rigenerazione Urbana. Sapevamo che non era facile ma eravamo consapevoli di aver svolto un ottimo lavoro. Oggi è con grande soddisfazione che diciamo: MANFREDONIA E’ RISULTATA IDONEA CON UN FINANZIAMENTO DI € 4.500.000,00! La Regione Puglia ha comunicato in data odierna le città risultate idonee a ricevere il finanziamento, Manfredonia è tra queste.

Il percorso è ancora lungo ma siamo sicuri che questo è un ottimo punto di partenza per la rigenerazione urbana della nostra Città.

L’ottimo risultato è frutto di un lavoro di squadra, una squadra fatta non solo di amministratori, dirigenti, tecnici, professionisti ma, soprattutto, di cittadini, di associazioni ed enti culturali, quelli che non perdono il loro tempo a gufare e criticare dietro una tastiera, ma che diventano parte attiva per costruire un futuro migliore per la nostra città.

Adesso è il tempo di lavorare insieme!

Vi aspettiamo in tanti per la partecipazione attiva nella fase esecutiva. GRAZIE”!.

E’ quanto riporta sulla propria pagina facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.