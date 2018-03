Riccardi “Solidarietà all’assessore Giuseppe La Torre”

Di:

Manfredonia, 24 marzo 2018. ”Poco fa, mentre l’assessore Giuseppe La Torre entrava in Municipio per prendere parte ad una riunione, è stato improvvisamente ed immotivatamente aggredito a pugni e calci da un nostro concittadino. L’assessore è stato accompagnato al Pronto Soccorso dove si trova in questo momento e dove l’ho raggiunto, mentre l’aggressore è stato prontamente fermato dai carabinieri e portato in caserma. Vedere il viso di Giuseppe tumefatto e pieno di sangue e i suoi occhi pieni di dolore misto a stupore mi ha turbato profondamente. Tutta la mia solidarietà all’assessore Giuseppe La Torre.

Auspico che la comunità sipontina possa prendere le distanze da questo atto scellerato, perché per quanto il momento possa essere difficile, in alcun modo la violenza può essere giustificata”. Lo ha scritto sulla propria pagina facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.