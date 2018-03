Spettacolare nevicata in Foresta Umbra (ph Vittorio De Padova)

Di:

Monte Sant’Angelo, 23 marzo 2018. SPETTACOLARE nevicata in Foresta Umbra stamani, 23 marzo.

Previsioni

VENERDI’: insiste un flusso di correnti fredde dai Balcani in direzione delle nostre regioni di Sud-Est. Giornata pertanto ancora caratterizzata da nubi diffuse tra Puglia, Basilicata e Molise con precipitazioni, più frequenti sulla Puglia adriatica. I fenomeni assumeranno carattere nevoso fino a quote di bassa collina su entroterra molisano, Lucania e Murge. Tendenza a graduale miglioramento a partire dal Molise ed in serata tra Puglia e Basilicata. Temperature diffusamente inferiori alle medie del periodo. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali con mare Adriatico fino a molto mosso o agitato, mosso lo Ionio.

RESIDUA INSTABILITA’ MA TORNA A PEGGIORARE DOMENICA: Un vortice depressionario resta attivo sul basso Adriatico rinnovando in giornata ancora locali fenomeni, con fiocchi sino a bassa collina tra Est Molise e interne pugliesi. Sabato assisteremo ad una breve tregua perché un nuovo vortice depressionario si avvicinerà da Ovest accompagnando una nuova perturbazione. Essa porterà un peggioramento del tempo domenica con piogge, rovesci e neve anche sotto i 1000m in Appennino. Ancora qualche disturbo ad inizio della prossima settimana, in attesa di un miglioramento più deciso da mercoledì, con il ritorno a tempo asciutto e soleggiato. Temperature in rialzo verso valori in linea con le medie del periodo.

Album completo SS89 – ph Vittorio De Padova

fotogallery Vittorio De Padova