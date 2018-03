Il Foggia schierato in formazione all'esordio

Foggia, 23 marzo 2018. Finalmente si arriva alla vigilia della 2^ giornata dello speciale Campionato di calcio a 7 al quale partecipa la squadra rossonera direttamente adottata dal Foggia Calcio, composta da giovani atleti provenienti dalla Delfino Manfredonia e dall’intero territorio di Capitanata. Una squadra composta da ragazzi con difficoltà relazionali che è stata accolta con entusiasmo nella grande famiglia rossonera e che sabato 24 marzo si appresta a disputare ben due gare collegate al secondo appuntamento di un torneo che, sin dalle prime battute, ha manifestato uno spartito di grande spessore agonistico. Qui si gioca per davvero e le squadre in campo, sin dalla prima giornata, hanno offerto ottimi spunti tecnici nel collettivo e, allo stesso tempo, pregevoli individualità. Tant’è che ben tre calciatori foggiani faranno parte delle rappresentative nazionali di calcio Special Olympics Italia, che parteciperanno a campionati e manifestazioni mondiali a Chicago, Stato dell’Illinois, nel luglio 2018 e ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, nel marzo del 2019. La 2^ giornata del Campionato di IV categoria offre la possibilità al Foggia, con 4 punti all’attivo, di attaccare la testa della classifica al momento occupata dal Bari a quota 6. I punti acquisiti dal Foggia derivano da un pareggio ottenuto contro il Lecce e da una sonante vittoria conseguita sul Monopoli. Sono due le partite che dovranno disputare i satanelli in questo fine settimana, la prima contro la capolista Bari e la seconda contro il Bisceglie. Ovviamente, da questi ragazzi, la conquista più bella e già ottenuta è quella di averli visti in campo, a socializzare con i gloriosi colori rossoneri ma, da loro, ci aspettiamo anche grandi risultati, dovuti all’ottimo amalgama e alla notevole levatura tecnica degli stessi. Pertanto: Foggia for Special, ad maiora! Torna in campo Foggia for Special nel Campionato di IV Categoria ultima modifica: da

