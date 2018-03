LA COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI MOLFETTA (Quotidiano Italiano Bari)

Manfredonia, 23 marzo 2018. ”Nessuna richiesta è stata diramata in tema di soggetti sospettati di adescare a qualsiasi titolo minori nel territorio di Molfetta né risultano esserci segnalazioni”. E’ quanto ha dichiarato il capitano Vito Ingrosso del Comando Compagnia dei Carabinieri di Molfetta commentando un messaggio che gira da giorni scorsi “attraverso Facebook, WhatsApp e perfino qualche quotidiano on-line” in cui si “avvisava di prestare attenzione ad un’auto”, perché a bordo c’era un ipotetico «pedofilo». Come detto, al momento, “nessuno ha depositato una denuncia formale ai Carabinieri della locale Compagnia”. Lo riporta www.molfettaviva.it. Qualche settimana fa allo stesso modo la notizia era girata a Manfredonia. Anche in questo caso sono in corso indagini dei Carabinieri sui fatti ma, al momento, non risultano denunce di terzi, sequestri o misure cautelari. Seguono aggiornamenti. Redazione StatoQuotidiano.it “Uomo di Manfredonia adesca bambini”. Nuova smentita da Molfetta ultima modifica: da

